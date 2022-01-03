كريم حليب جوز الهند لتفتيح وترطيب البشرة وعلاج البقع الداكنة

يعتبر كريم حليب جوز الهند الطبيعي من أفضل أنواع الكريمات التي تعمل علي تغذية البشرة ومنحها النضارة والنعومة، ويتكون من مجموعة من المواد الطبيعة التي تعمل علي تفتيح وترطيب الوجه فهو لا يحتوي علي أي مواد كيميائية ضاره بالبشرة، وتتجه كثير من النساء لاستخدام المواد الطبيعة للعناية بالبشرة نظراً لغلاء مستحضرات التجميل، فالمواد الطبيعية ينصح بها خبراء التجميل لمكافحة علامات التقدم في السن وعلاج التجاعيد، كما تعتبر الحل السحري لعلاج جميع مشاكل البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم حليب جوز الهند لتفتيح وترطيب البشرة.

يتم تحضير كريم حليب جوز الهند بالمكونات البسيطة التالية:-

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

في وعاء نظيف وجاف نضع ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند وملعقتين كبيرتين من جل الصبار وملعقة كبيرة من الجلسرين. بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض لمدة 10 دقائق حتي نحصل علي قوام ناعم وكريمي. ثم نضع الكريم في علبة نظيفة ومحكمة الغلق، وتدوم مدة صلاحية الكريم 10أيام بشرط الحفظ في الثلاجة. يستخدم علي بشره نظيفة ونأخذ القليل من الكريم ويدلك علي الوجه ويترك علي البشرة حتى الصباح ثم يغسل بالماء الفاتر. يستخدم الكريم يومياً علي الوجه قبل النوم للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

ماسك زيت الزيتون وحليب جوز الهند لإزالة الماكياج

نخلط ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم استخدمي المزيج لإزالة الماكياج قبل النوم، حيث يعمل الماسك على التخلص من الشوائب العالقة على البشرة، كما يساعد على ترطيب البشرة ومنحها النعومة.