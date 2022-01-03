بمكونات سهلة وبسيطة.. حضري أحلى صينية بقلاوة هشه ومقرمشة بأفضل الطرق

طريقة عمل البقلاوة، تصنف حلوى البقلاوة ضمن ألذ وأشهى الحلويات الشرقية التي تقدم في معظم الأعياد والمناسبات الاجتماعية والدينية، كما تقدم بكثرة في التجمعات العائلية والحفلات، فهي عبارة عن عجينة هشه مقلية مقرمشة ويرش فوقها الشربات أو القطر البارد أو السكر البودرة، ومن خلال النص التالي نقدم لكم أفضل طريقة عمل البقلاوة الشرقية في المنزل مثل الحلواني.

طريقة عمل البقلاوة

إليكم أسهل مكونات وخطوات طريقة تحضير البقلاوة بكمية تكفي عشرة أشخاص

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من دقيق النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة.

ذرة ملح.

كوب من القطر البارد.

نخل الدقيق في وعاء متوسط الحجم ويخلط معه السكر والفانيليا والخميرة الفورية.

إضافة الماء إلى المكونات ثم يتم عجنهم مع بعض جيداً، ثم يتم إضافة الملح ويقلب مع المكونات.

ترك العجينة لكي ترتاح قليلا ثم يتم تشكيلها على هيئة كرات صغيرة.

تسخين الزيت في مقلاة واسعة ثم يتم تحمير كرات البقلاوة فيه.

تصفية البقلاوة من الزيت ثم يتم سكب الشربات عليه ويرش بالسكر البودرة وتقدم.

خطوات التحضير

طريقة عمل البقلاوة في صينية

كما أن هناك طريقة أخرى رائعة ومختلفة لتحضير البقلاوة الشرقية في صينية الفرن والمحشية بالمهلبية وترش بالمكسرات والشربات:

المكونات

كيس من عجينة الجلاش.

ثلث كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

كوب ونصف من الزبدة.

كوبان من اللوز المقشر والمجروش.

كوب من الفستق الحلبي المجروش.

كوب ونصف من المهلبية.

كوبان من القطر البارد.

خلط المهلبية مع اللوز المقشر لتحضير حشوة البقلاوة.

دهن الصينية بالزبدة ثم يتم فرد نصف طبقات من الجلاش في الصينية مع دهن كل طبقة من طبقات الجلاش بالزبدة.

توزيع الحشوة فوق طبقة الجلاش ثم يتم فرد باقي طبقات الجلاش.

تقطع البقلاوة إلى مربعات متساوية ثم يرش فوقها الفستق الحلبي.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم يتم إدخال صينية البقلاوة في الفرن وتترك لمدة نصف ساعة.

إخراج البقلاوة ويسكب فوقها القطر البارد وتقدم.

خطوات التحضير