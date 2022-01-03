بتتبيلة خطيرة طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بطعم وريحة جنان هيشرفك في العزومات

الفراخ من أهم المأكولات التي تتنوع بشكل كبير في طريقة تقديمها، فهي من اشهى واجمل الاكلات كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية سواء كانت للكبار أو الأطفال، ومن اجمل والذ الطرق أن يتم تقديم الفراخ في طاجن متميز بالبصل كنوع من الدواجن المختلفة اللذيذ الذي سوف ينتظر تقديمه كله أفراد الاسرة، وطريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل لا يتعدى الدقائق المعدودة.

طريقة تحضير طاجن الفراخ بالبصل

طاجن الفراخ بالبصل لا يحتوي على الكثير من المكونات، ولذلك فهو غير مكلف اذا تم تجهيزه فهو من الأكلات التي تكون في متناول الأيدي، كما أنه من الاكلات الخفيفة على المعدة ولا يحتوي على دهون عاليه ويتم تجهيزه كوجبة غداء مميزة ومشبعة، وطريقة تحضيره من أسهل الطرق وهي كالاتي:

المكونات

فرخة كاملة مقطعة إلى ثمانية قطع.

عدد اربع بصلات مقطعة شرائح.

أربع فصوص من الثوم.

كوبين من صلصة الطماطم.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة زعتر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

اغسلي قطع الفراخ جيدًا التي تم تجهيزها.

قومي بتقشير البصل وتقطيعه نصف شرائح حلقات.

احضري إناء، وقومي بوضع ملعقة من السمن بداخله.

اتركي السمن حتى يسخن، ثم أضيفي إليه الثوم المهروس.

قلبي الثوم حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي إلى الثوم شرائح البصل التي قد تم تجهيزها.

قومي بتشويح البصل حتى يذبل.

أضيفي إليه قطع الفراخ.

قومي بتشويح الفراخ مع البصل أيضًا حتى يتغير لونها إلى اللون الابيض.

قومي بإحضار طاجن من الفخار.

أضيفي بداخله خليط البصل والثوم والفراخ.

أضيفي إليه صلصة الطماطم التي تم تجهيزها.

أضيفي بعد ذلك رشة الملح والفلفل الأسود.

ثم اضيفي الزعتر، والبابريكا.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا.

ادخلي الطاجن الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة.

اتركي الطاجن حتى يتغير لونه وذلك لمدة ساعة كامله حتى تنضج الفراخ بالشكل الكامل.

إذا احتاج الطاجن كل فترة إضافة بعض قطرات من المياه فيمكن فعل ذلك حتى لا يحترق الطاجن ويتم تسويته بشكل أفضل.

بعد الانتهاء من النضج يتم تقديم الطاجن بالفخار، مع الارز بالشعر اللذيذ، ويتم تناوله بألف هنا وشفا.

طريقة التحضير

اذا كنتي تبحثين عن طريق عمل أكله سريعة لذيذة جدًا ومختلفة، فيمكنك تحضير طاجن الفراخ بالبصل اللذيذ والذي يحبه كل الناس صغارًا وكبارًا كما أنه من الاكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود للقيام بتحضيره، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تجهيز طاجن الفراخ بالبصل بشكل تفصيلي.