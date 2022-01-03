اعملي اطعم محشي كرنب في المنزل باسهل طريقة صحية واحلي من المطاعم الكبري

محشي الكرنب من اشهي وأطعم الأكلات الشعبية المشهورة والمنتشرة في أغلب الوطن العربي وخاصة في مصر، ومحشي الكرنب يحبه ويفضل أكله جميع أفراد الأسرة وخاصتا الكبار، حيث يحتوي محشي الكرنب علي العديد من الفوائد الغذائية الهامة والتي تساعد على تقوية وبناء الجسم وصحة افراد الاسرة، كما أن محشي الكرنب ينتشر في جميع المطاعم والمحلات الكبري، ولذلك تبحث العديد من السيدات عن افضل واضمن طريقة لعمل محشي الكرنب في المنزل والذي نقدمه إليك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعمل أحلي وأطعم محشي كرنب.

واحدة كرنب متوسطة الحجم.

واحد كيلو أرز أبيض.

واحد كيلو طماطم مخلوط.

بصلتان كبيرتان مقطعة إلى مكعبات.

ثلاث حزمات من الشبت الاخضر.

ثلاث حزمات من الكبيرة الخضراء.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

اثنين مكعب من المرقة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

نقوم بإحضار حلة كبيرة وعميق ونضع بها أربعة لتر من الماء، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح علي الماء، ثم نضيف ايضا ملعقة كبيرة من الكمون الحب في الماء ثم نضع الحلة علي النار ونتركها حتى تغلي.

نقوم بتقطيع الكرنب ونضعها في الماء المغلي ونتركها علي النار لمدة خمسة دقائق.

وبعد أن يتم سلق الكرنب نقوم بتقطيع ورق الكرنب الي شرائح قابله للف علي شكل صوابع.

طريقة عمل خلطة حشو الكرنب.

نقوم بإحضار حلة متوسط الحجم وعميقة ونضع بها ثلاثة ملاعق من السمنة، ثم نضيف اليها مكعبات البصل ثم نضيف إليه نصف كيلو لحمة مفرومة، ثم نضيف إليها مكعبات مرقة الدجاج ثم نضيف إليها نصف ملعقة من الملح الابيض وملعقة من الفلفل الاسود المطحون، ثم نقوم بإضافة كيلو طماطم مخلوطونتركها علي النار مع التقليب المستمر لمدة ربع ساعة تقريبا.

بعد تسبيك الخليط نقوم بإضافة الارز المغسول بالماء علي الخليط، ثم نضيف إليه الكسبرة الخضراء والشبت الاخضر كله مع التقليب المستمر والجيد لمدة عشرة دقائق.

نقوم بإحضار صينية كبيرة ونضع بها الخليط بعد إنزاله من علي النار ونتركه لمدة دقيقة حتي يبرد.

نقوم بإحضار الكرنب المسلوق والمقطع شرائح والجاهز علي اللف، ثم نقوم بوضع كمية صغيرة من الخليط على شريحة الكرنب ونقوم بلغها جيد وتقفيلها من الجانبين جيدا.

نقوم بإحضار حلة كبيرة ونقوم بدهنها بالسمنة جيدا ثم نضع بداخلها في قاع الحلة ورق من الكرنب اي نفرشها، ثم نقوم بوضع أصابع الكرنب الملفوف ونرصه جيدا في قاع الحلة وحتي تمتلئ.

وبعد رص الكرنب داخل الحلة نضع عليها كوب من شوربة المرقة، ثم نقوم بوضعها علي النار علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها وبعد عشرة دقائق نقوم بتهدئة النار ثم نتركها على النار الهادئة لمدة ربع ساعة تقريبا.

وبعد ربع ساعة نقوم بانزال حلة محشي الكرنب ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك لأحلي محشي كرنب.

طريقة عمل محشي الكرنب ومكوناته المكوناتطريقة التحضير