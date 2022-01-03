خطوات واسرار طريقة عمل الممبار المقرمش وطرق تنظيفة السرية بسهولة مع الحشو والتتبيلة الخطيرة

يتميز الممبار المصري بأنه من الأكلات الشعبية اللذيذة والرائعة والشهية. وترغب الكثير من ربات البيوت في إعداد وجبة مغذية مفيدة لأفراد الاسرة. ويعد الممبار من الاكلات المفضلة فى فصل الشتاء. نظرا لاحتوائه على العناصر والبروتينات والفيتامينات الهامة والتى تعطي الجسم الطاقة اللازمة. بجانب الطعم اللذيذ والرائع والمميز. وخاصة فى حالة عمل الممبار بالطريقة الصحيحة والصحية. وسوف نذكر طريقة عمل الممبار الصحيحة وطريقة تنظيفة المميزة. مع خلطة الحشو بالتتبيلة سر القرمشة فى الخطوات التالية.

طريقة عمل الممبار المقرمش واللذيذ

يجب اتباع الخطوات والمكونات والمقادير اللازمة لعمل الممبار.حتى نحصل على طريقة مميزة فى عمل الممبار الصحى واللذيذ والشهى. والتى لاتوجد فى الطرق الكثيرة الاخرى مع مراعاة طريقة التنظيف والتتبيل والحشو والقلى.

مقدار كيلو ونصف من الممبار او الفوارغ.

كذلك ملعقة من الزعتر.

مع اربع ورقات من اللورى.

ايضا ثلاث حبات من الحبهان.

مكونات ومقادير طريقة عمل الممبار

اتنين كيلو من الأرز مغسول ومصفى من الماء.

مقدار ربطة ونصف من البقدونس المفروم او مقطع قطع ناعمة.

ثم ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

ايضا ثلاث حبات من البصل المفروم.

كذلك حبتان من الفلفل الاخضر او الاحمر الحار المفروم.

ربطة من الكزبرة الخضراء مقطعة قطع ناعمة ايضا.

مع ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

ايضا ملعقة من الكمون.

ثم ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

كذلك ثلاث فصوص ثوم مفروم.

ايضا نصف ملعقة من الحبهان المطحون.

مع نصف ملعقة من القرفة .

ثلاث نعالق من الزيت او الزبدة.

مكونات الحشو

طريقة تحضير وعمل الممبار بطريقة سهلة وبسيطة

بعض اللمسات البسيطة فى عمل الممبار وتنظيفة. تعتبر من الخطوات الهامة والتى تعطى للمبار طعم لذيذ وشهى ومقرمش فى نفس الوقت.

يتم غسل الممبار جيدا من الداخل والخارج ثم يقطع الى اطوال حسب الرغبة.

ثم تنظيف الدهون الزائدة داخل وخارج الممبار ووضعها فى طبق جانبى وعدم رميها.

بعد تنظيف الممبار من الخارج يتم قلبة على الوجهة الداخلى وتنظيفة. ويتم تصفية الممبار من الماء ويوضع فى وعاء كبير.

ثم يتم وضع ملعقتان من الخل الأبيض. مع ثلاث ملاعق من الدقيق مخلوط مع ملعقة من النشا على الممبار.

يتم فرك الممبار جيدا فى خليط الدقيق والنشا والخل ويترك جانبا لمدة نصف ساعة فقط.

ثم نضع كمية من الماء على الممبار ويقلب ثم يترك ربع ساعة اخرى.بعد ذلك يتم تصفية الممبار ووضعة جانبا حتى تجهيز خلطة الحشو.

طريقة تنظيف الممبار

طريقة الحشو والسلق والتحمير اللازمة لعمل الممبار

بعد غسل الممبار وتقطيعة وتجهيزه يجب تجهيز الحشو اللازم لحشو الممبار ثم السلق والتحمير

طريقة تجهيز الحشو

نضع وعاء كبير على النار ثم نضع الزيت او الزبدة ثم نقوم بوضع البصل والثوم والتقليب حتى يذبل.

يتم اضافة جميع البهارات ثم اضافة الارز مع التقليب ثلاث دقائق .

ثم اضافة البقدونس الاخضر والكزبرة والفلفل الأخضر مع تقليب المكونات معا ثلاث دقائق اخرى.

بعد ذلك يتم اضافة الطماطم المفرومة إلى الخليط تقلب المكونات معا وترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

طريقة الحشو

يتم حشو الممبار من خليط الحشو باليد او قمع للحشو.

يراعى عدم ملء الممبار بالحشو حتى لا يتفتح كما يراعى ترك مسافة من الأطراف من واحد الى اثنين سم.

يتم رص الممبار بعد الحشو فى صينية حتى الانتهاء من الكمية

طريقة السلق

وضع كمية كبيرة من الماء تكفي للسلق فى وعاء على النار حتى تغلى.

وضع ورق اللورى والحبهان والزعتر ورشة ملح فى ماء السلق.

يتم امساك قطعة الممبار باليدين من الاطراف ووضعها فى ماء السلق.

يترك الممبار مدة من عشرين الى خمسة وعشرين دقيقة للسلق على نار متوسطة.

ثم يرفع من ماء السلق ويترك جانبا.

طريقة التحمير