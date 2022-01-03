أفضل طريقة لعمل بسكويت الشاي بالكاكاو بمكونات سهلة واقتصادية

بسكويت الشاي بالكاكاو ، يعتبر البسكويت بالكاكاو أحد المخبوزات الشهية المقرمشة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، حيث يقيمون بتناوله باستمرار في الصباح مع كوب من الشاي أو الحليب، ونظراً لتناوله بكثرة من قبل الأطفال ويقيمون بشرائه من المحلات باستمرار، تفضل الكثير من السيدات إعداده بالبيت دون الحاجة إلى شرائه جاهزاً، لذلك نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة تحضير بسكويت الشاي بأسهل المكونات والطرق، تابعونا لمعرفة الخطوات والمكونات.

بسكويت الشاي بالكاكاو

يمكنك معرفة طريقة عمل بسكويت الشاي بالكاكاو في المنزل بكل سهولة ممكنة، ويمكن أيضاً تحضيره بعده حشوات مثل الكريمة أو الشيكولاته لإكسابه مذاقاً لذيذاً وشهياً، لذلك لابد من اتباع الخطوات التالية:

المكونات

2 بيضة.

نصف كوب من السكر.

كوبين من الدقيق.

ملعقة من لبن الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

ما يعادل ملعقة من الفانيليا.

مقدار ملعقة من الكاكاو.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير بسكويت الكاكاو كالآتي:

إحضار وعاء عميق ويوضع به البيض مع السكر والزيت، واستمري في التقليب باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة.

نضع بعد ذلك اللبن الزبادي، ثم يتم إضافة الفانيليا وإضافة البيكنج بودر، استمري في التقليب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نضيف بعد ذلك الدقيق بشكل تدريجي حتى تختلط المكونات وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

قومي بتقسيم العجينة إلى جزأين، ضعي في أحد الأجزاء الكاكاو، وربما تحتاج القليل من الزبادي إذا كانت العجينة غير طرية.

قومي برفع العجينة وتشكيلها كيفما تشاء.

احضري صينية وضعي بها ورق الزبدة، وقومي بوضع البسكويت بها.

أدخلي الصينية على درجة حرارة 180، ويتم ترك البسكويت لمدة ثلث ساعة حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبي.

يتم إخراجه من الفرن وانتظري حتى يبرد تماماً ويصبح مقرمشاً ويكون جاهز للتقديم بجانب كوب الشاي أو القهوة.

يجب استخدام الزبدة بدلاً من السمن.

أن تكون المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.

يجب خفق السكر البودر مع الزبدة جيداً حتى تعطي قواماً هش للبسكويت ويصبح مقرمشاً.

بعد خروج البسكويت من الفرن يجب تركة يبرد تماماً حتى يصبح مقرمشاً.

يجب تشكيل البسكويت فور عجنة، فهو لا يحتاج لتركه بعض الوقت مثل الكعك.

سر نجاح قرمشة البسكويت

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل بسكويت الشاي السادة بأسهل المكونات التي تتوفر باستمرار في البيت، بالإضافة إلى طريقة التحضير التي لم تستغرق وقتاً طويلاً ويكون لديك أطعم وأشهى بسكويت سادة بالكاكاو.