أسهل طريقة لتحضير شيكولاته باونتي في المنزل بالخطوات مفصلة

تعتبر شيكولاتة باونتي من أفضل الحلويات التي تحتوي على شيكولاتة وجوز الهند وهي المفضلة لدى الكبار والأطفال فهي شهية ولذيذة ولها مذاق مميز وتشعرك بالبهجة والسعادة وتتميز بقيمتها العالية وتقلل من الإصابة بالاكتئاب وتحتوي شيكولاتة باونتي على الكثير من القيم الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ويرغب الكثير منكم في تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وليست غالية الثمن تابعوا معنا هذا المقال الذي سوف نقدم لكم فيه طريقة تحضير شيكولاتة باونتي بدون مجهود.

نصف كيلو من الشيكولاته

علبة من الحليب المحلى

أربعة أكواب من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من النشا

رشة ملح

نحضر طبق مجوف ونضع به الحليب المحلى والنشا والملح وجوز الهند ونقلبهم جيدا بملعقة بلاستيك كبيرة حتى تتماسك المكونات وتتكون لدينا عجينة الباونتي.

نشكل العجينة على شكل مستطيلات على حسب الرغبة باستخدام اليد ونرصها على صينية بها ورق زبدة.

نترك الصينية في الثلاجة حتى تتماسك جيدا ونقوم بتحضير الشيكولاتة.

نحضر وعاء ونضع في ربعه ماء ونضعه على نار هادئة حتى نقوم بعمل حمام مائي للشيكولاتة ونضع الشيكولاتة في وعاء آخر ونضعها على وعاء الماء ونتأكد بعدم تلامس قاع الوعاء الذي به الشيكولاتة وعاء الماء.

نقوم بتقليب الشيكولاتة حتى تذوب تماما ونرفعها من على النار.

نضع قطع الباونتي في الشيكولاتة المذابة باستخدام شوكة أو ملعقة كبيرة حسب رغبتكم ثم نضعها في الصينية التي بها ورق الزبدة ونضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك الشيكولاتة مع عجينة الباونتي، ونقوم بتقديمها وبالهنا والشفاء.

يساعد تناول شيكولاتة باونتي على تحسين أداء المخ.

كل 15 جرام من شيكولاتة باونتي يحتوي على 274 سعر حراري.

تعمل شيكولاتة باونتي على تعزيز المناعة والحماية من الأنيميا.

تحتوي على العناصر المهمة للجسم مثل الزنك والكالسيوم والحديد.

تعد مصدر المزاج الجيد والمسؤول عن حيوية ليوم كامل.

تسمح باستعادة ليس فقط ليونة ولكن أيضا على مرونة الجلد والتخلص من الكثير من الأمراض خصوصا الجلدية.

مكونات تحضير شيكولاتة باونتي في المنزلطريقة تحضير شيكولاتة باونتي في المنزلفوائد شيكولاتة باونتي