طريقة عمل البوريك التركي بالجبنة بمكونات غير مكلفة وخطوات بسيطة

في الفترة الأخيرة اشتهرت الوصفات التركية المختلفة في الوطن العربي، حيث لقت قبولاً كبيراً من الجميع وبدأت الأمهات تهتم بإعداد تلك الوصفات، ويعتبر البوريك التركي من أشهر المعجنات التي تعرف في المطبخ التركي، حيث تتمتع تلك الوصفة بطعم خطير ورائع، ويزداد البحث بشكل كبير حالياً من الأمهات عن طريقة تحضيرها بالتزامن مع فصل الشتاء الذي يتم تناول المشروبات الساخنة باستمرار، وتحتاج إلى نوع من المعجنات تقدم بجانبها، ولم نجد أفضل من البوريك على الطريقة التركية، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة إعداده بكل سهولة.

طريقة عمل البوريك التركي

يتميز البوريك التركي بطعمه الرائع وقوامه الهش جداً، ويمكن حشوه بأي نوع من أنواع الجبن التي تفضلونها، وهناك البعض الذي يعتادون على شرائه من الأفران المخصصة لعمل المعجنات، وأيضاً يوجد عدد من الأمهات التي تفضل عمل الوصفات المختلفة في البيت لضمان جودتها ونظافتها.

المكونات:

أهم ما تتميز به وصفة البوريك التركي بأن مكوناتها غير مكلفة وبسيطة ومتوفرة في أي مطبخ، ويمكن إعداد كميات مختلفة منها مع تزويد المكونات التي نستعرضها عليكم الآن:

مقدار كيلو من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

2 علبة زبادي بلدي.

3 ملاعق كبيرة زيت.

كيس خميرة فورية.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح خفيفة.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة كبيرة سكر.

في البداية نمزج السكر مع الخميرة وربع كوب ماء دافئ وتترك جانباً لتتفاعل.

نحضر وعاء واسع للعجن أو في وعاء العجان الكهربائي حسب المتوفر، نخلط الدقيق مع الملح واللبن البودرة والبيكنج بودر.

نضيف للمكونات الصلصة والخميرة والزبادي، ثم نستمر في العجن لمدة عشرة دقائق للحصول على عجينة طرية.

نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها وتترك في مكان دافئ لترتاح.

تقسم العجينة إلى ثلاثة كور كبيرة، وتفرد كل كورة وتقطع بالطوب، ونضع في المنتصف الحشو المرعوب فيه من الجبن المختلفة.

نلف قطعة البوريك فوق بعضها، ويرص البوريك في صينية الفرن ويترك يتخمر لمدة نصف ساعة.

قبل دخولها الفرن نمزج اللبن البودر مع السكر والقليل من الماء، وندهن الوجه به ورشة من السمسم وحبة البركة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة لينضج تماماً.

طريقة التحضير: