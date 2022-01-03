اصنعي بنفسك الجبنة القريش الفلاحي بقوام ناعمة وطرية أحلى من المصانع

الجبنة القريش الفلاحي ، من أحل وأطعم أنواع الجبن التي يعشقها الكثير من الناس ويفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في شرائها من الفلاحين بأسعار غالية الثمن، وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تكلفنا وقت طويل ولا بذل مجهود كبير أثناء تحضيرها، ويتم تصنيعها من حليب الأبقار أو الجاموس لأنهم من الألبان التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الجبنة القريش الفلاحي بقوام ناعمة وطرية أحلى من المصانع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات الجبنة القريش الفلاحي

تحتوي الجبنة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كيلو حليب جاموسي كامل الدسم. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة خل. نصف كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة القريش الفلاحي بقوام ناعمة وطرية أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وطاجن كبير من الفخار ونضع به الحليب والملح، والخل ونقلبهم مع بعض في اتجاه واحد حتى يذوب الملح تماماً.

ثم نحضر صينية كبيرة ذات حواف عالية، ثم نضع الطاجن في منتصف الصينية، ثم نصب ماء ساخن داخل الصينية نغطي نصف الطاجن من الخارج.

نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن لمدة عشر دقائق، ثم نغلق نار الفرن، ثم نغطي الطاجن جيداً ثم ندخله الفرن ونتركه لمدة ٤٨ ساعة.

نخرج الطاجن من الفرن ثم نقوم برفع القشطة من على الوجه ونضعها جانباً.

ثم نصب عليه كوب الماء المغلي على الخليط ونتركه لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر وعاء بلاستيكي مستطيل الشكل، ونقوم بعمل فتحات صغيرة حتى يصبح مثل المصفاة

نضع قطعة كبيرة من شاش القماش داخل الوعاء، ثم نصب الخليط داخل القالب.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة يوم كامل حتى تتماسك الجبنة ويخرج الماء منها تماماً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الجبنة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها، ونقدمها بألف صحة وهنا.

فوائد الجبنة القريش للجسم

تحتوي بعض الأجبان على قيم غذائية رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-