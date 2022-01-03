طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ فى الفرن بطعم رائع ولذيذ مثل المطاعم

هناك الكثير من الأكلات التي يجتمع على تناوله جميع أفراد الأسرة، ومن أهم هذه الاكلات طاجن البطاطس بالفراخ اللذيذة، والذي يتم تناوله كوجبة متكاملة تجميع مجموعة من العناصر الغذائية المتنوعة والمفيدة للجسم، ولها طعم رائع، وطريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ لا يحتاج إلى مجهود أو وقت طويل لإعداده، بذلك تحب كل ربة منزل تقديم هذه الاكله من وقت لآخر.

طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ في الفرن

اذا كنتي دائمًا في حيرة إختيار وجبة الغداء، فإن هذا الطاجن من أكثر الأكلات التي يحبها صغارًا وكبارًا، ويطلبها كل أفراد الأسرة وطريقة تحضيرها و عملها كالأتي:

المكونات

عدد خمس حبات من البطاطس.

حبتين من البصل المقطع شرائح.

كوبين من صلصة الطماطم.

حبتين فلفل حار أو غير حار حسب الرغبة مقطع شرائح.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة في الكمية.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

رشة زعتر.

فرخة كاملة مقطعة إلى أربع أجزاء.

احضري الفرخة ثم قومي بغسلها جيدًا، قطعي الفراخ إلى أربع قطع.

قشري البطاطس، ثم قومي بغسلها جيدًا.

قطعي البطاطس بعد ذلك إلى شرائح سميكة القوام.

قومي بتقشير البصل بعد ذلك، ثم اغسليه أيضًا وقطعيه شرائح رفيعة.

قومي بهرس الثوم جيدًا.

احضري صينية مناسبة الحجم للكمية.

ضعي بداخلها البطاطس، والبصل وقطع الفلفل المقطع شرائح، والثوم المفروم ايضًا.

أضيفي الملح، والفلفل الاسود، وباقي البهارات التي تم تحضيرها.

اخلطي المكونات بيدك جيدًا حتى تمتزج المكونات وتتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي إلى الصينية، صلصة الطماطم.

واخلطي المكونات مرة أخرى.

ضعي قطع الفراخ داخل صينية البطاطس بحيث تغطى أيضًا بالمكونات بالكامل، والصلصة.

ضعي النار على دار هادئة، واتركيها حتى يتم الغليان.

ادخلي الصينية داخل الفرن على الرف الاوسط في درجة حرارة متوسطة.

واتركيها حتى تحمر الفراخ.

تأكدي من نضج البطاطس أيضًا.

بعد تمام النضج يتم إخراجها من الفرن بعد ذلك، توزع في اطباق التقديم، ويتم تناولها مع الأرز بالشعرية اللذيذة وأنواع المقبلات المناسبة لهذه الاكله.

طريقة تحضير طاجن البطاطس بالفراخ