طريقة عمل كحك العيد بكل بساطة وبدون تعقيد

لا يحلو العيد إلا بالكحك، وغيره من الأنواع الأخرى من المخبوزات اللذيذة وأنواع الحلويات، وذلك احتفالا بهذه المناسبة، ومن أشهر الشيفات ممن أبدع في إعداد الكحك هي الشيف سالي فؤاد، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم الطريقة بالتفصيل والخطوات، وهو من المعجنات التي يحبها الكثيرين في كل الأوقات لذلك يبحث عن طريقته العديد من السيدات لكي يقوموا بعمله في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل كحك العيد للشيف سالي فؤاد

المقادير جاءت كما يلي:

عدد ثلاثة أكواب من السمن.

واحد كيلو من الدقيق، ولابد أن يكون الدقيق من النوع الفاخر الذي يصلح لكافة الأغراض.

كما سوف نحتاج مقدار نصف كوب من النشا.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من ريحة الكحك.

خمس ملاعق ذات حجم كبير من السمسم.

ملعقة واحدة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة سكر.

مقدار نصف كوب من الماء الفاتر.

رشة ملح

في البداية نقوم بقدح السمن، وذلك من خلال وضعه في إناء على النار.

نقوم بإذابة الخميرة مع السكر داخل الماء، ثم نتركها جانباً.

وفي وعاء آخر نقوم بوضع الدقيق الذي قد تم خلطه مع النشا ثم إضافة إليه رائحة الكحك والسمسم ورشة الملح.

نقوم بصب السمن الذي قد تم قدحه وهو ساخن فوق السمسم، وذلك حتى يتم تحميله بعض الشيء، ويصبح له نكهة مميزة.

نقوم بالتقليب الجيد، وذلك حتى تمام الامتزاج لكافة المكونات معاً، ثم نقوم بإضافة الماء الذي قد تم إضافة الخميرة إليه مع السكر، وذلك حتى ين الدقيق، ولكن لابد من تدم العجن الكثير.

يفضل عدم إكثار الماء، حيث أن إكثاره يعمل على تجفيف العجين فيما بعد، ولهذا لابد من الالتزام بالمقادير.

يتم تكوير العجين، ثم نقوم بحشوه أما بالمكسرات أو بالعجمية أو العجوة أو الملبن حسب رغبتك.

يتم تشكيل كحك العيد، ثم نقوم بوضعه داخل الفرن بعد وضعه في صواني.

يمكن وضع الكحك داخل قوالب مخصصة، وذلك حتى نحصل على شكل الكحك المميز، أو من خلال القيام بنفس الكحك باستخدام المنقاش، حسب الرغبة.

من الممكن أن نقوم بترك الكحك بعض الوقت حتى يختمر، وذلك فقط لمدة نصف ساعة، من خلال تغطيته، أو يمكن أن يدخل الفرن عقب القيام بتشكيله على الفور.

يخبز على درجة حرارة حوالي ١٩٠° أو، °٢٠٠، وذلك حتى يصل الكحك إلى اللون الذهبي.

يتم رشه فور خروجه من الفرن بالسكر الناعم، وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير كحك العيد