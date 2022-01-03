سر بشرة ملكات الجمال كريم لبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

كريم لبان الذكر ، من الكريمات الممتازة التي تستخدمها الكثير من السيدات لمنع ظهور التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل رائع، كما يحتوي على العديد من الفوائد الجمالية المذهلة التي تمنح البشرة النضارة والحيوية وتجعلها تبدو أصغر سنا، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر، كما يعمل منح البشرة النعومة والحيوية بشكل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر السحري سيجعلك ملكة جمال في أسبوع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر السحري

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر السحري سيجعلك ملكة جمال في أسبوع بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر كوب الماء الساخن ونضيف إليه لبان الذكر ونقلب جيداً، ثم نغطي الكوب ونتركه لمدة ١٢ ساعة حتى يصبح مثل الحليب تماماً. نصفي الخليط ونأخذ الماء المنقوع ونضيف إليه النشا ونقلب حتى يذوب النشا تماماً. بعد ذلك نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه ماء الورد، وعصير الليمون، وملعقة الفازلين ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة ١٥ دقائق حتى يتماسك. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق. نترك الكريم على الوجه لمدة ٣٠ دقيقة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-