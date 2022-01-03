خطوة بخطوة حضري كوكيز الشوفان بالكاكاو الصحي في البيت

يعتبر الكوكيز من أشهى أنواع البسكويت ذات الطعم الشهي، والذي يتميز عن غيره بمكوناته الصحية وفوائده العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، وهو وصفة محببة من الجميع كباراً وصغاراً ودائما ما يتم شرائه من المخابز التي تقوم بإعداده، وعرفت تلك الوصفة في مطابخ الغرب واشتهرت بشكل كبير في الوطن العربي، وهناك طرق مختلفة لعمل الكوكيز وكوكيز الشوفان من أبرز طرقه والتي تتميز بطعمها اللذيذ ومكوناته السهلة والصحية، ويمكن بسهولة جداً إعداده في البيت، لذلك نطلعكم عن خطوات عمل كوكيز الشوفان بالكاكاو في البيت بكل سهولة.

طريقة كوكيز الشوفان بالكاكاو

البسكويت بشكل عام من الوصفات التي تتميز بطعمها الرائع، ولكن دائما ما ترغب الأمهات في تقديم البسكويت بطريقة غير التقليدية على وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة، والكوكيز من الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من الكبار والصغار، وهناك طرق مختلف لإعدادها ومنها كوكيز الشوكولاتة، كوكيز الفواكه، وكوكيز الشوفان وهذا ما نتكلم عنه في السطور التالية، ويمكن تناول كوكيز الشوفان من قبل الأشخاص الذي يتبعون حمية غذائية لأن الشوفان من الأكلات المسموح بها أثناء الرجيم.

نصف كأس من الدقيق.

كأس ونصف شوفان.

ربع كأس زبدة.

ربع كاس زيت.

ربع كأس حبيبات شوكولاتة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة سكر أسمر.

بيضة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

رشة فانيليا.

رشة قرفة مطحونة.

ربع كأس زبيب.

في وعاء نخلط المكونات الجافة معاً “الدقيق، الشوفان، البيكنج بودر، السكر، القرفة، الفانيليا، والكاكاو وحبيبات الشوكولاتة، الزبيب”.

نخفق البيض والفانيليا ونقلب المكونات بشكل جيداً يدوياً، ثم نضيف له الزيت والزبدة ونقلب.

ننزل بالخليط السائل على المكونات الجافة حتى تتجانس كلها معاً.

يتم عمل كرات صغيرة الحجم، ونضعها على صينية الفرن المفرود بها ورق الزبدة مع الضغط عليها قليلاً.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الكوكيز تماماً.

يمكن تقديمه بجانب كوب الشاي أو اللبن وبالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير:

ملحوظة: يمكن الاستغناء عن البيض في الكوكيز بالنسبة للأشخاص الذي لا يفضلون إضافة في الوصفات، كما يمكن أيضاً استبدال حبيبات الشوكولاتة بالمكسرات المجروشة.