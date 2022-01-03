الكفتة المشوية على الفحم بتتبيلة الحاتي حضريها بمكونات بسيطة

تعتبر الكفتة المشوية على الفحم من أكتر الأكلات المميزة المحبوبة للجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، كما تعد وجبة مفيدة سهلة في الأكل وإذا تم شويها أصبحت خالية من الدهون وخفيفة على المعدة، من الممكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة دون بذل جهد ولا داعي لشرائها من الخارج، حيث تعد من الأكلات الصحية المميزة، سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في المنزل بكل سهولة بأدق المقادير للحصول على وجبة مميزة ومفيدة فتابعونا.

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم

مكونات الكفتة سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت، يمكنك تحضيرها بالمنزل بكل سهولة في خطوات بسيطة إليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير

نصف كيلو من اللحم المفروم.

عدد بصلة واحدة كبيرة مبشورة ناعمة بعد بشرها يتم عصرها جيداً.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

كمية مناسبة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

عدد واحد ثمرة من الطماطم المبشورة ويتم عصرها جيداً.

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به اللحم المفروم والكزبرة الناشفة والحبهان المطحون والملح والفلفل الأسود والبصلة المبشورة والتي تم عصرها من قبل والطماطم المبشورة والمعصورة من قبل.

نقوم بتقليب المكونات بشكل جيد بعد ذلك يتم تشكيلها على هيئة أصابع طويله، يجب تركها في الفريزر مدة لا تقل عن نصف ساعة.

نقوم بوضع ورق فويل على طبقتين في صينية مناسبة ونضع بها قطع من الفحم بعد إشعاله.

ثم نقوم بوضع الصينية على النار ونقوم بتهدئتها جيداً ونضع فوقها الشبكة.

نضع الكفتة التي تم تجهيزها على الشبكة مع مراعاة تقليبها من حين لآخر وتلميعها.

يتم تلميعها عن طريق تحضير ملعقة من السمن وماء الطماطم وماء البصل وقليل من الملح والفلفل الأسود والبابريكا وعصير الليمون.

بعد تحضير الخلطة السابقة نقوم بتلميعها من الجوانب إلى أن تنضج تماماً.

تقدم ساخنة مع سلطة خضراء وسلطة طحينه وأرز أبيض وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم بالمنزل بوصفة سهلة وبسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.