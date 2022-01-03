بمكونات بسيطة.. اعملي أحلى حلاوة طحينية بالمكسرات بكل دقة وأقل تكلفة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات، الحلاوة الطحينية من الحلوى المحبوبة للكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها المحبوب، فهي غنية بالسعرات الحرارية التي من شأنها مد الجسم بالطاقة، ويأتي ذلك من خلال تنشيط خلايا الجسم فهي تحتوي على عناصر مغذية ومفيدة مثل المكسرات بأنواعها ينصح بها المتخصصين والأطباء الأمهات المرضعات وذلك لأنها نساعد في إدرار اللبن للأم المرضع، ومع كل تلك الفوائد ألا أن كثرتها قد يضر بصحة البعض خصوصا ً من يعاني من مرض السكر في الدم، كما أنها تساعد في تقوية مناعة الجسم عند الأطفال وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمكسرات بالمنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية البيتي

يمكن لربة المنزل تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بجميع النكهات بدلاً من شرائها جاهزة، حيث أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ومكوناتها اقتصادية فهي تحضر في المنزل مثل الجاهزة تماماً.

مقادير الحلاوة الطحينية

عدد ٢كوب من اللبن البودرة.

مقدار عدد ٢كوب من السكر البودرة.

عدد ٢كوب من الطحينة الجاهزة ولا بد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

فستق أو لوز أو زبيب أو جوز الهند (حسب الرغبة).

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة.

يتم خلط كل من السكر البودرة و اللبن البودرة ويتم تقليبهم جيداً.

بعد ذلك توضع الفانيليا ويتم التقليب مرة أخرى.

ثم يضاف إليها الطحينة الجاهزة بالتدريج مع مراعاة التقليب إلى أن تصبح المكونات جاهزة وتصير عجينة متماسكة تقريباً.

توضع العجينة في وعاء مناسب مع مراعاة الضغط عليها جيداً حتى تتماسك تماماً.

نقوم بوضع المكسرات المطلوبة على وجه الوعاء أو الحافظة التي وضعنا بها الحلاوة التي قمنا بتجهيزها، بعد ذلك يتم الضغط مرة أخرى.

يفضل وضعها في الثلاجة قبل التقديم لمدة لا تقل عن ٣ساعات تقريباً وبذلك أصبحت الحلاوة الطحينية جاهزة وبالهنا والشفا.

تعمل الحلاوة الطحينية على خفض مستوى ضغط الدم.

تعمل على الحماية من تلف الحمض النووي عند التعرض للإشعاع.

تعد مصدر جيد للبروتين.

تعمل على الوقاية من التهاب المفاصل.

مفيد لمرضى الربو والجهاز التنفسي.

تعالج التهابات اللثة.

تمنع من الإصابة بتصلب الشرايين.

علاج جيد للإمساك.

تدر الحليب لدى الأمهات المرضعات.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالمكسراتفوائد الحلاوة الطحينية للجسم

وفي الختام قمنا بذكر طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالمكسرات في المنزل بكل سهولة ولمزيد من الوصفات برجاء رسالة في أسفل التعليقات وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم دمتم بخير.