الطريقة السرية لعمل الأرز بلبن زي الجاهز

الأرز بلبن يعد من أشهر أنواع أطباق الحلوى لكونه بسيط وسهل ومذاقه شهي، الجميع يعشق طبق الأرز بلبن في فصل الصيف مع الايس كريم ولا غني عنه في الشتاء طاجن الأرز بلبن بالمكسرات، يعد من أساسيات السفرة المصرية في كل الأوقات وسوف نتناول اليوم من خلال موقع ثقفني طرق متعددة لعمل الارز باللبن بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير ومكونات الأرز باللبن بالكريم شانتيه:

يمكنك عمل الأرز بلبن اللذيذ من خلال المكونات البسيطة والمتوفرة كما سنوضح في الأسطر الأتية:-

2 كيلو لبن

كوب أرز مصري.

كوب لبن بارد.

2 ملعقة كبيرة نشأ.

2 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة قشطة.

سكر.

مكسرات حسب الرغبة.

في وعاء نقوم بوضع اللبن والأرز بعد غسله وتصفيته جيداً، ونترك الأرز منقوع في اللبن لمده ساعة. ثم نقوم بوضع الوعاء على النار ونقلب حتى يصل اللبن لمرحلة الغليان نهدئ النار ونتركه حتى ينضج، مع التقليب المستمر على فترات متباعدة. نقوم بإضافة السكر والفانيليا والقشطة والتقليب المستمر في كل خطوة حتى لا يحترق الأرز. نقوم بإذابة النشأ في ربع كوب ماء ووضعة على الأرز ونقلب. وتقليب الكريم شانتية ايضاً في ربع كوب ماء ووضعه على الأرز ونقلب كل المكونات جيداً. بعد وضع النشأ على الأرز نلاحظ انه أصبح ثقيل بعض الشئ. نطفي النار على الأرز بعد أن ينضج تماماً. نسكب الأرز بلبن في كاسات أو أطباق صغيرة ووضعها في الثلاجة وتزين الأطباق بالمكسرات أو الايس كريم وقت التقديم. ولعمل طواجن الأرز بلبن نقوم بسكب الأرز بلبن في طواجن صغيرة وندخلها الفرن ونضع على وجة الطاجن قشطة ونشعل الشواية حتى يأخد الطاجن لون ذهبى.

نختار نوع لبن كامل الدسم ليزيد من مذاقه. نقوم بغسل الأرز وتصفيتة جيداً وننقعه في اللبن قبل الطهي لمدة ساعة. تهدئة النار على الأرز حتى لا يحترق. التقليب المستمر مهم جدا للأرز حتى لا يلتصق بارضية الحلة. إضافة القشطة للأرز يعطيه مذاق غني ولذيذ للغاية. يمكنك إضافة أي نوع من المكسرات أو جوز الهند والزبيب لكل منا مذاقه الخاص لذا فتزين طاجن الأرز باللبن حسب الرغبة.

طريقة عمل وتحضير الأرز باللبن:ملاحظات لنجاح الأرز واللبن: