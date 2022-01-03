بثلاث مكونات فقط اصنعي البسكوت السادة اللذيذ

البسكوت السادة، هو نوع من أنواع البسكويت المقرمش اللذيذ الذي لا يحتاج إلي العديد من المكونات في تحضيره ولا يحتاج إلي البيض، فهو يتم تحضيره من خلال ثلاثة مكونات فقط متوفرة دائماً بالمنزل وبكثرة، هي عبارة عن الدقيق والسكر والزبدة، ويعد البسكوت هو من أفضل المخبوزات الهش اللذيذة التي يمكن تحضيرها بالمنزل والاستمتاع بمذاقه الطيب بدلاً من شرائها من الخارج لضمان جودته، يمكن تزينه بطرق عديدة ومتنوعة باستخدام الشكولاتة البني أو الشكولاتة البيضاء فهو من ألذ أنواع البسكوت السهل السريع وهو من أفضل أنواع البسكوت الذي يمكن تقديمه للأسرة في الصباح مع القوة أو الشاي، ويعد من أفضل أنواع البسكوت الذي يمكن تقديمه للأطفال مع الحليب فهو بسكوت مغذي ومفيد ومحبب للأطفال خاصة إذا تم تزينه بالشوكولاتة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسكوت السادة بالمنزل بأبسط الطرق وأبسط المكونات المتوفرة لدينا.

مكونات عمل البسكوت السادة

يتكون البسكوت من مكونات معدودة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

كوب من الزبدة.

كوب من السكر ناعم لبودر.

2 كوب دقيق.

للتزين

شكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

يتم تحضير البسكوت السادة بخطوات بسيطة وسهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الزبدة مع السكر ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي، حتي يتحول الخليط للون الأبيض. ثم نضيف الدقيق ونخلط المكونات حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة نشكلها على شكل رول اسطواني طويل. ثم تلف في ورقة من ورق الزبدة وتحفظ داخل الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعتين.

طريقة التشكيل