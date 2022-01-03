بملعقة من الشبه اصنعي كريم الشبه والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم الشبه والنشا ، يعتبر من الكريمات الرهيب التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، حيث أنه يتكون هذا الكريم من مستحضرات طبيعية وفعالة ولا تؤثر على البشرة بل بالعكس تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة ويعطي للبشرة بياض الثلج ويجعل البشرة لامعه ونضرة وخالية من العيوب ويعمل أيضاً على توحيد لون البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة دون أن تؤثر على البشرة، يتكون الكريم من مستحضرات طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة بالضرر، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والشبه الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل كريم الشبه والنشا

يتكون كريم الشبه والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة النضارة والحيوية وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

فازلين أبيض طبي.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق من البلاستيك ونضع به النشا والشبه ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك ملعقة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. نقوم بعد ذلك بإضافة الفازلين مع باقي ماء الورد ونقلب الخليط جيداً. ثم نضيف بعد ذلك زيت الورد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

كيفية الاستخدام

هناك بعد الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة كيفية استخدام الكريم وهي كالتالي:-