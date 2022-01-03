طريقة عمل بسكويت الجبنه البيضاء بسكويت مالح سهل و لذيذ

مقال اليوم عن بسكويت الجبنه البيضاء بسكويت مالح طعمة لذيذ وصفة جديدة يحضر من الجبنه الفيتا أو الجبن الأبيض المملح خفيف وصفة مميزة في التقديم كسناك مالح أو مقبلات يعتبر نوع من أنواع الساليزون البسيط سهل التحضير يمكن تحضيره في مطبخ المنزل يقدم في الحفلات ويمكن أن تعطية للأولاد في المدرسة ويصبح كوجبة غذائية متكاملة بجانب تفاحة أو موزة أو يمكن تناولوه على العشاء و الإفطار وللرحلات قدمية للضيوف حلو جدا يتميز بطعم ولونه الذهبي الروعة المكون الرئيسي فيه هو الجبن الأبيض يمكن تحضيره بالجبنه الشيدر أو الإسطنبولي اليوم نتعرف على طريقة عمل بسكويت مالح بأبسط الخطوات وأسهلها حقا قومي بتجربته سوف يعجب الجميع.

طريقة عمل بسكويت بالجبنه البيضاء المالح

يلزم لتحضير هذه الوصفة بعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ وتتمثل في المكونات الأتية:

ثلاثة أكواب وربع كوب دقيق ابيض.

1 حبة بيض.

معيار كوب زبدة طرية درجة حرارة المطبخ ما يعادل 200 جرام.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

نحضر طبق عميق وواسع ونخفق فيه الزبدة مع الجبن الفيتا جيدا. ثم تضاف البيضة ونعود للخفق مره اخرى وبعد ذلك تضاف المكونات الجافة بالتدريج. ثم نبدأ في خلط وتجميع العجين باليدين بعد إضافة الدقيق ولا يعجن.. غطي العجين بكيس استرتش محكم ويترك لمدة ساعة في الثلاجة. ثم نبدأ في تمديد العجين على سطح الرخامة ويقطع بقطاعة البسكويت ثم يرص على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. ثم نحضر بوله صغيرة ونخفق فيها صفار البيض وعليه ملعقة صغيرة من الخل ورشه ملح ونخفق جيدا ويدهن بها وجه البسكويت. يسخن الفرن قبل وضع البسكويت فيه على درجة حرارة 180 ونضع الصينية على الرف الأوسط من 10 إلى 12 دقيقة لحين أن يحتمر البسكويت من اسفل واعلي. نخرج صينية البسكويت بالجبنه من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ثم قومي بحفظه في علبة محكمة الغلق و يقدم مع الشاي. كما يمكن تقديم بسكويت الجبنه الفيتا الشهي بعد أن يبرد تماما مع كوب اللبن و شرائح من الخيار والطماطم ويقدم.

طريقة تحضير بسكويت الجبنه البيضاء المالح

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