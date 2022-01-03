اعملي المقلوبة بالدجاج في خمس دقائق فقط

المقلوبة الفلسطيني تعد من أشهر الأكلات في الوطن العربي انتشاراً لمذاقها الرائع حيث تجمع بين العديد من الأصناف في طبق واحد كالباذنجان والأرز والدجاج أو اللحم كل هذا في طبق واحد، وطريقتها سهلة والمكونات متوفرة في كل مطبخ.

كوب أرز بسمتي.

3 أكواب ونصف شوربة مرق دجاج أو ماء.

4 صدور دجاج منزوعة العظم والجلد.

3 ثمرات باذنجان كبيرة مقشرة ومقطعة

شرائح طولية.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

6 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة ٧بهارات.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

2 عود قرفة.

3 ورقات لورا.

ملح.

فلفل أسود.

نضع على نار متوسطة في وعاء 4 ملاعق من الزيت ثم نشوح شرائح الباذنجان على الجهتين حتى يصبح لونها ذهبياً ثم نرفعها وانتركها جانباً. على نار متوسطة نسخن باقي الزيت ثم نضيف البصل ونقله حتى يذبل. نضيف قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود وونقلب الدجاج مع البصل لمدة ٥ دقائق. نضع في وعاء كبير الماء أو المرق والملح والفلفل الأسود والكركم والقرفة المطحون والحبهان المطحون والبهارات ونقلب جيداً

على نار متوسطة نضع وعاء غير قابل للالتصاق نرص شرائح الباذنجان في قاع وأطراف الوعاء ثم نضع خليط الدجاج والبصل فوق الباذنجان. نضيف نصف كمية الأرز وورقتي لورا وعود قرفة ثم نضيف باقي الأرز. نسكب خليط الماء والبهارات فوق الأرز ونتركه حتى يغلي. غطي الوعاء ونترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تماماً.

مكونات عمل المقلوبة الفلسطيني بالدجاج:طريقة عمل المقلوبة الفلسطيني بالدجاج:مقادير مقلوبة الباذنجان باللحم:

كيلو قطع لحم أحمر متوسطة الحجم.

2 كوب أرز بسمتي.

2 ثمرة باذنجان كبيرة.

2 ثمرة بطاطس مقطعة شرائح(إختياري)

3 حبات بصل متوسطة.

حبهان.

حبهان مطحون.

قرفة.

فلفل أسود.

كركم.

عود قرفة.

ورق لورا.

مكسرات للتزيين.

زيت للقلي.

يغسل الباذنجان ويقطع شرائح طولية ويوضع في مصفاة ويرش بالملح ويترك لمدة 20 دقيقة لينزل منه الماء. يوضع البصل مع قليل من الزيت علي النار لمدة دقيقة ويقلب ثم يضاف إليه قطع اللحم مع التقليب المستمر. يضاف الماء الساخن وورق اللورا وعود القرفة والحبهان والفلفل والملح وتسلق حتي النضح. نخرج قطع اللحم من الشوربة وتصفي وتوضع جانباً. نقوم نتحمير اللحم (إختياري). نقوم بقلي شرائح الباذنجان ويترك جانباً. تشوح شرائح البطاطس أيضاً ولا يجب تسويتها تماماً. نقلي شرائح البصل في الزيت حتي تحمر وترفع وتصفى. يغسل الأرز ويصفى جيداً. في وعاء نضع ملعقتين من الزيت ثم نرص شرائح الباذنجان في القاع والجوانب ومعها شرائح البطاطس. في الطبقة الثانية ترص شرائح البصل المقلية. نرص قطع اللحم المسلوقة والمحمرة. نضع طبقة أخري من الباذنجان. وأخيراً نزين الأرز بالكركم والقرفة ويضاف فوق الطبقات السابقة. يضاف شوربة اللحم بهدوء حبة تلو الأخري حتي لا نفسد طبقات المقلوبة. نضع الوعاء على نار متوسطة حتي يتشرب المرق ثم على نار هادئة حتي تمام النضج. نقوم بتحمير المكسرات ونزين سطح المقلوبة وقت التقديم.

طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم: