10 بيضات واصنعي بسكوت النشادر بكمية كبيرة لأطفال قبل المدارس

بسكوت النشادر ، من المخبوزات الهش المحبوبة لدي الصغار والكبار، يقبلون على تناوله بكثرة، وكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وهو من الحلويات التي يتم صنعها بكثرة وخاصة في الأعياد والافراح، فهو يصنع البهجة والسعادة أثناء عمله بالمنزل، وتستطيع الكثير من الأمهات عمله بكل سهولة بدل من شرائه من المخابز والمحلات لكي تضمني السلامة لأسرتك، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على بناء جسم الأطفال ويقوي الأسنان، ويوجد للبسكوت أنواع عديدة مثل بسكوت الحليب بالزبدة وبسكوت النشا، وبسكوت الزبدة، وبسكوت البرتقال، وبسكوت الشكولاتة، وبسكوت العشر دقائق، وهذه الأنواع من البسكوت يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش بمقادير كبيرة وبكمية كبيرة بالمنزل.

مكونات بسكوت النشادر الهش

سوف نتعرف على مكونات البسكوت البسيطة ومن خلال السطور التالية لعمل بسكوت هش وخفيف بكل سهولة وهى كما يلي:-

١٠ بيضات. 5 أكواب من الدقيق. ثلاث أكواب من السمنة. ملعقة كبيرة من النشادر. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف لتر من الحليب. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الخل. ذرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بكميات كبيرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخفق البيض والسكر، والفانيليا، والخل جيداً مع بعض بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم نضع السمنة ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم نضيف الحليب ونقلب باستمرار حتى يختلط جيداً بالمكونات.

بعد ذلك نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.

نستمر بالعجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نحضر مكينة البسكوت، ونضع العجين داخله ونتركه لمدة دقائق حتى يرتاح.

نحضر صينية كبيرة ونقوم بتقطيع البسكوت عليها، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً.

نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكوت حتى يبرد تماماً، ثم نقدمه بجانب الشاي والقهوة وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل بسكوت النشادر بالمنزل

توجد عدة نصائح بسيطة يجب التعرف عليها قبل عمل البسكويت حتى نحصل على بسكوت هش ومقرمش بكل سهولة في المنزل وهى كالتالي:-

تسخين الفرن جيداً لنجاح البسكويت بالمنزل. يفضل أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة. ترك البسكوت يبرد تماماً عند خروجه من الفرن. خفق البيض جيداً قبل وضع باقي المكونات. يفضل تقطيع البسكوت في المكينة أفضل من القمع. يجب أن تكون المقادير مضبوطة حتى نستطيع عمل بسكوت هش. يفضل ان تكون المقادير بدرجة حرارة الغرفة. كما يفضل وضع النشادر مع الدقيق أو الحليب حتى تعطينا نتائج أفضل. يفضل وضع الصاج على الرف الأوسط حتى نحصل على لون ذهبي جميل.

ما هو النشادر

النشادر، من المواد التي تدخل في الكثير من المخبوزات، فهو يشبه الدقيق، والنشا تماماً في شكل ولونه، ولكن توجد له رائحة نفاذة يستخدمها الكثير من الناس في حالات الإغماء، كما يجعل قوام البسكوت هش وخفيف، ويجعل طعمه مختلف عن المخبوزات الأخرى، ويدخل في الكثير من الاستخدامات، كما يستخدام في إزالة الأوساخ التي تتراكم على الأسطح والمطابخ.

طريقة عمل بسكوت البرتقال

سوف نتعرف على طريقة تحضير البسكوت وهى كما يلي:-