سر ملكات الجمال كريم قشور الموز والنشا يفتح الوجه ويزيل تجاعيد عشرين سنه

كريم قشور الموز والنشا ، من الكريمات الطبيعية التي لها فوائد رائع لا تعد ولا تحصى، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة البشرة، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تعمل على شد تجاعيد البشرة وتعطيها النعومة والحيوية الكاملة، وهو قادر على قتل البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة، فتسبب الدهون والبثور السوداء، وهو من الكريمات الرائعة التي تغذي البشرة وتجعلها أكثر حيوية وإشراق، كما يعمل على إعادة الرطوبة المفقودة للبشرة التي تسبب الباهتان والجفاف للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم قشور الموز والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم قشور الموز والنشا السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

قشور موزة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقتين من الأرز.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم قشور الموز والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بتقطيع قشور الموز إلى قطع صغيرة، ثم نحضر وعاء ونضع به قشور الموز، والأرز نضيف إليه الماء ونقلبهم مع بعض. ثم نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي وينضج تماماً، ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الخليط به ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعم مثل الكريم. نحضر مصفي ونضعه بها الخليط ونقلب باستمرار حتى نتخلص من الشوائب تماماً ونحصل على خليط ناعم. نأخذ الخليط الناعم ونضيف إليه النشا، والحليب، والعسل ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على قوام كريمي رائع وثقيل. نضع الكريم في علبة متوسطة ونحتفظ به في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك تماماً. ثم نقوم باستخدام يومياً على البشرة قبل النوم، ونتركه لمدة ساعة كاملة على الوجه حتى يجف تماماً. بعد ذلك يتم إزالته بقطعة من القماش المغموسة في ماء الورد حتى نتخلص من الكريم تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول مرة. يفضل غلق العلبة ووضعها في الثلاجة مرة أخرى لحين الاستخدام.

فوائد كريم قشور الموز والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية رائعة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كالتالي:-

يعمل على تبييض البشرة ويزيل التصبغات الناتجة عن آثار الحبوب.

يخلص البشرة من الانتفاخات التي تظهر حول العين.

يعالج الحبوب والبثور السوداء التي تجعل مظهر الوجه مشوه.

يقضي على الاسمرار وغمقان البشرة ويعمل على تغذيتها بشكل رائع.

كما يساعد على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف في الشتاء.

يحافظ على نعومة الجسم ويجعله مثل بشرة الأطفال.

يخفف من الدهون والسموم المتراكمة داخل المسام الواسعة.

كما يعمل على توحيد لون البشرة بشكل رائع وجميل ويجعله أصغر سناً.

ماسك الموز والعسل لتبييض الوجه

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع نصف حبة صغيرة من الموز، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من الزبادي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح القوام ناعم للغاية.

نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ونتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك يتم غسله بالماء البارد، نكرر عمل الماسك كل ليله على الوجه حتى نحصل على أفضل النتائج.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به حبة من الموز، وملعقة من عصير الليمون، وملعقة من النشا، وربع كوب من ماء الورد ونخفقهم جيداً مع بعض. نستمر بخلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعم مثل الكريم تماماً، نقوم بتفريغ الكريم في علبة نظيفة ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً. بعد ذلك يتم غسله بالماء البارد حتى نتخلص من بقايا الكريم نهائياً، نكرر وضع الكريم كل يوم على البشرة حتى نحصل على بشرة أكثر إشراق وحيويه.

طريقة عمل كريم النشا والموز السحري لشد تجاعيد الوجه