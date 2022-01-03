طريقة عمل شوكولاتة باونتي في المنزل بكل سهولة لإسعاد أطفالك

تعتبر الشوكولاتة من أكثر الأكلات التي يحبها الجميع وبشكل خاص الأطفال، وهناك الكثير من أنواع الشوكولاتة التي تعرض والتي يحبها الجميع، وتعتبر شوكولاتة باونتي من أشهر وصفاتها المتميز ذات الطعم الخطير الرهيب، وتتمتع بشهرة كبيرة للغاية في العالم كله وتتمتع بقيمة غذائية عالية جداً نظراً لما تحتويه من مكونات، فهي عبارة عن شوكولاتة محشية بجوز الهند اللذيذ والمفيد للجسم، وبدلاً من شرائها من المحلات بسعر مرتفع جداً يمكن إعداده في البيت بكل سهولة لتقديمها للأطفال وإسعادهم بها، وسوف تجد الأمهات طريقة عملها سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فتابعونا لنطلعكم عن مكوناتها وطريقتها.

طريقة عمل شوكولاتة باونتي

بالرغم من وجود الكثير من أنواع الشوكولاتة في الأسواق، إلا أن شوكولاتة باونتي هي من أفضل أنواعها وأفخمها، والتي تجدونها متواجدة باستمرار في المناسبات المختلفة سواء الأعياد وأعياد الميلاد والأفراح والمناسبات السعيدة، كما تحرص بعض الأمهات على تقديمها للأطفال للاستفادة من فوائدها العظيمة التي تحتويها، حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وبما أنها من الأنواع الأكثر إقبالاً يتم شرائها من المحلات بسعر غالي، ولكن يمكن الاعتماد على النفس في عمل شوكولاتة باونتي في البيت بكل سهولة.

علبة حليب كبيرة.

نصف كيلو من الشوكولاتة.

خمسة كأس من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة نشا.

رشة ملح.

نقوم بمزج جوز الهند مع الحليب والنشا في وعاء، ونقلبهما باستمرار معاً حتى تتجانس المكونات والحصول على عجينة متماسكة القوام.

نقوم بتشكيل عجينة الباونتي على شكل مستطيلات من خلال اليد، ونقوم برصها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

نضع الباونتي في الثلاجة وتترك قليلاً لتتماسك.

في هذا الأثناء نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة، فقط نحضر وعاء ونملأه بالماء ويترك على نار هادئة ليسخن، ثم نضع الشوكولاتة في وعاء ونضعه عليه دون أن يلمس الماء، ونظل نقلب الشوكولاتة لتذوب تماماً.

تغمس قطع الباونتي في الشوكولاتة من خلال شوكة، ونضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة، وتترك لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

الآن يمكن تقديم شوكولاتة باونتي وبألف هنا.

مكونات شوكولاتة باونتي:طريقة التحضير: