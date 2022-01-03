طريقة عمل بسكويت الزنجبيل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

بسكويت الزنجبيل ، يعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والسريعة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، ويعتبر من الحلويات التي تذوب في الفم، وتبحث دائماً الأمهات على عمل معجنات وحلويات غير مكلفة لعملها لأبنائها على وجبة الإفطار وتكون غير مكلفة، ويعتبر من الحلويات التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عمله، ويتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير بسكويت الزنجبيل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل بسكويت الزنجبيل

يتكون بسكويت الزنجبيل من بعض المكونات التي تعطي مذاق شهي ورائع وهي كالاتي:-

كوب ونصف من الزبدة.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من دبس التمر.

أربع أكواب من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربع أكواب من الدقيق الفاخر.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج صودا.

2 ملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت الزنجبيل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير اناء ونخلط به الزبدة ونصف كمية السكر باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة منخفضة حتى يصبح الخليط متجانس. نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً. نضيف الي الخليط السابق الفانيليا والبيض ودبس التمر مع الاستمرار في الخفق الجيد. تحضير وعاء آخر ونضع به القرفة والزنجبيل و البيكنج صودا ونقلب المكونات مع بعضها جيداً. ثم نضيف المكونات السابقة الى خليط الزبدة ونعجن باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس العجين و تصبح طرية ومتماسكة. نأخذ قطعة من العجين وتشكيلها على شكل كرة ثم نغمسها في السكر ونضعها في صينية مبطن بورق الزبدة. ندخل الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح البسكويت

يجب أن يكون السكر ناعم وخالي من الكلاكيع ونقوم بنخله قبل استخدامه، ويجب استخدام زبدة بدل من السمنة لأن الزبدة بها نسبة من السوائل التي تخليه هش ولذيذ، نقوم بذوبان النشادر في العصير ولازم يكون العصير دافئ، ومتكتريش الدقيق حتي لو حساها سائحة اتركها ترتاح وتشرب الزبدة والسوائل.