هتعمليها كل يوم.. كرات البسبوسة بجوز الهند الفاخرة الذهبية في 3 دقائق فقط حضريها روعه

هتعمليها كل يوم.. كرات البسبوسة بجوز الهند الفاخرة الذهبية، أصبحت الأمهات تبحث عن طرق عمل الأطعمة في المنزل لأن هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر أمانًا على صحة الأطفال، لأن أغلب الأطعمة أو الحلوى الجاهزة لا نعرف مصدر المكونات الداخلة في تحضيرها ومن الممكن أن تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وتعد البسبوسة واحدة من ألذ الحلويات التي نفضلها جميعًا والشهيرة في المجتمع الشرقية وخاصة في جمهورية مصر العربية وتقديمها في العزومات والمناسبات الهامة.

2 كوب كبير من السميد الناعم.

1\4 كوب كبير من السمنة البلدي.

ربع كوب كبير من البيكنج باودر.

1\2 كوب زبادي طازج.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

حليب محلي ومكثف.

شربات.

طريقة عمل كرات البسبوسة اللذيذة مكونات عمل البسبوسةخطوات عمل الطريقة

يمكنك تحضير كرات البسبوسة بجوز الهند من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:-

حضري وعاء مناسب وقومي بوضع السميد ثم أضيفي إليه الزبدة أو السمنة البلدي واخلطيهم جيدًا مع العسل وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الزبادي والحليب المكثف الحلو مع كيس البيكنج باودر إلى الخليط السابق وقلبيه حتى يصبح خليط متجانس.

أدهني صينية مناسبة وأدهنيها من كل جوانبها بالزبدة البلدي أو زيت القلي أو النبات وقومي بتكشيل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم ومتساوية.

رصي كرات العجينة داخل الصينية واحرصي على ترك مسافات مناسبة بين كل كرة والأخرى حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

ضعي صينية كرات البسبوسة داخل الرف الثاني على درجة حرارة تتراوح بين 200 أو 180 درجة مئوية وأغلقي باب الفرن.

بعد أن تنضج البسبوسة قومي بإخراجها من الفرن وزينيها بأي نوع من أنواع المكسرات وقدميها بألف هناء.

دقيق السميد الموجود في مكونات البسبوسة يعمل على تنظيم وضبط مستوى السكر في الدم وهذا مفيد جدًا إلى الأشخاص المصابة بأمراض السكري بنوعيه الإثنين.

يساعد في خفض الوزن الزائد حيث أنه يعطيك شعور قوي بالشبع وبذلك يقلل كميات الأكل التي تقوم بتناولها.

يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويعزز مناعة جسم الإنسان ويجعله أكثر قوة في مقاومة الأمراض.

أهم فوائد البسبوسة الحلوة