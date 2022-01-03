الكرواسون المورق الهش حضريه بمكونات متوفرة من المطبخ

الكرواسون البيتي، يعتبر الكرواسون من أكثر أنوع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي فيتم تحضير الكرواسون بطريقة سهلة وسريعة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الكرواسون البيتي.

مقادير الكرواسون البيتي:

يتم تحضير الكرواسون البيتي بمقادير سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

خمسة كؤوس من الدقيق الأبيض.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان من السكر.

رشة من الملح.

نصف كأس من الزبدة.

كأس ونصف من الحليب السائل.

كمية من الجبن.

طريقة تحضير الكرواسون:

ترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير الكرواسون في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكرواسون: