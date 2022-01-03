الكرواسون المورق الهش حضريه بمكونات متوفرة من المطبخ

الكرواسون البيتي، يعتبر الكرواسون من أكثر أنوع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي فيتم تحضير الكرواسون بطريقة سهلة وسريعة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الكرواسون البيتي.مقادير الكرواسون البيتي:
يتم تحضير الكرواسون البيتي بمقادير سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:
- خمسة كؤوس من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان من السكر.
- رشة من الملح.
- نصف كأس من الزبدة.
- كأس ونصف من الحليب السائل.
- كمية من الجبن.
ترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير الكرواسون في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكرواسون:
- أولًا يتم الحصول على طبق عميق ويتم وضع فيه خمسة أكواب من الدقيق الأبيض مع ربع معلقة صغيرة من الملح ثم يتم وضع ملعقتان من الخميرة الفورية وملعقتان من السكر ثم يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة كأس من الزبدة مع كأس ونصف من الحليب السائل الدافئ ويفضل أن يتم وضعه بطريقة تدريجية مع العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها في مكان دافئ لفترة ساعة ونصف لحين أن يتزايد حجمها ثم يتم إشعال الفرن.
- بعد ما يتم تخمير العجينة يتم فردها على هيئة دائرة كبيرة ثم يتم تقطيعها على هيئة مثلثات.
- يتم الحصول على طبق ويتم وضع فيه الجبن ويتم وضع جزء منها على قاعدة المثلث ثم يتم لفه ونقله إلى الصينية ودهنها بملعقة من الزبدة ويتم الاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من كافة كمية الكرواسون ثم يتم دهنها بخليط البيض والحليب.
- يمكن أن يتم إضافة رشة من حبة البركة أو السمسم ثم يتم نقل الصينية إلى الفرن وتركها في الفرن لفترة تصل إلى نصف ساعة لحين أن يتغير لونها إلى الذهبي الغامق.
- يتم إخراجها من الفرن ثم الحصول على طبق مناسب ويتم تقديم الكرواسون وتناوله وبالهناء عليكم جميعًا.
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الكرواسون البيتي، يعتبر الكرواسون من أكثر أنوع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي فيتم تحضير الكرواسون بطريقة سهلة وسريعة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الكرواسون البيتي.مقادير الكرواسون البيتي:
يتم تحضير الكرواسون البيتي بمقادير سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:
- خمسة كؤوس من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان من السكر.
- رشة من الملح.
- نصف كأس من الزبدة.
- كأس ونصف من الحليب السائل.
- كمية من الجبن.
ترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير الكرواسون في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الكرواسون:
- أولًا يتم الحصول على طبق عميق ويتم وضع فيه خمسة أكواب من الدقيق الأبيض مع ربع معلقة صغيرة من الملح ثم يتم وضع ملعقتان من الخميرة الفورية وملعقتان من السكر ثم يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة كأس من الزبدة مع كأس ونصف من الحليب السائل الدافئ ويفضل أن يتم وضعه بطريقة تدريجية مع العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم وضع غطاء على العجينة وتركها في مكان دافئ لفترة ساعة ونصف لحين أن يتزايد حجمها ثم يتم إشعال الفرن.
- بعد ما يتم تخمير العجينة يتم فردها على هيئة دائرة كبيرة ثم يتم تقطيعها على هيئة مثلثات.
- يتم الحصول على طبق ويتم وضع فيه الجبن ويتم وضع جزء منها على قاعدة المثلث ثم يتم لفه ونقله إلى الصينية ودهنها بملعقة من الزبدة ويتم الاستمرار في ذلك لحين أن يتم الانتهاء من كافة كمية الكرواسون ثم يتم دهنها بخليط البيض والحليب.
- يمكن أن يتم إضافة رشة من حبة البركة أو السمسم ثم يتم نقل الصينية إلى الفرن وتركها في الفرن لفترة تصل إلى نصف ساعة لحين أن يتغير لونها إلى الذهبي الغامق.
- يتم إخراجها من الفرن ثم الحصول على طبق مناسب ويتم تقديم الكرواسون وتناوله وبالهناء عليكم جميعًا.