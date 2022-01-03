سمبوسة مقرمش ذهبي بدون تحمير بالفرن عجينة سمبوسك الأصلية

سمبوسة مقرمش ذهبي بدون تحمير بالفرن من غير زيت، السمبوسك من الأكلات الشعبية المميزة من مقبلات التي تزين كل طاولات الطعام التي لها طعم رائع شهي جدا، كما أنها مشبعة جدا لأنها عبارة عن طبقات من مثلثات محشوة بالجبن أو باللحم المفروم أو تكون حشوها من الشوكولاته الطرية قابلة الدهن لذا فيمكن صنع سمبوسة بالكثير من وصفات المختلفة على حسب الحشو تصنع السمبوسة وجرت العادة على تحضير مثلثات سمبوسة بالقلي في زيت ولكنها سريعة ما تأخذ قوام طري بعد أن تبرد ويكون قوامها هش وغير مقرمش لذلك حضرنا لكم طريقة سمبوسة في الفرن خفيفة على المعدة بطعم رائع ومقرمشة دائما لتناولها كمقبلات أو كوجبة خفيفة مشبعة في الإفطار أو العشاء، فتابعوا معنا طريقة سمبوسة بالفرن خطوة بخطوة.

نحتاج إلى عبوة من رقائق السمبوسك الجاهزة. عدد 2 ملعقة كبيرة من ماء. ملعقة كبيرة من زيت. ملعقة كبيرة من دقيق. ربع كوب حليب. كوب من حشو المفضل لديك.

أولا تفرد ورقة سمبوسة على طاولة نظيفة ثم خذي ملعقة صغيرة من الحشو وضعيها على طرف الورقة ثم اغلقيها على شكل مثلث حتى تصلي إلى نهاية ورقة سمبوسة.

ثم في نهاية يخلط في وعاء كل من دقيق وماء وتخلط بسرعة ونأخذ منها نصف ملعقة صغيرة وتدهن بها طرف المثلث سمبوسة وتغلق.

كما يجب الحرص على عدم لف ورقتين من سمبوسة في قطعة واحدة لأن سماكة عجينة سمبوسة تجعل ورق سمبوسة يتشرب ويمتص الزيت.

ثم نقوم بعمل خليط من كل من حليب والزيت وتبلل منها سمبوسك من كافة الجهات وترص في صينية الفرن وتدخل بعد أن تدهن كل قطع سمبوسة بالحليب والزيت إلى الفرن الساخن لمدة 10 دقائق فقط.

ستخرج معك مثلثات سمبوسة مقرمشة ولونها ذهبي، في حالة الوجه لم يأخذ لون ذهبي يمكنك تشغيل الشواية قليلا لمدة نصف دقيقة حتى تأخذ اللون فقط، ثم تقدم ساخنة.

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السمبوسك يمكن عدم شراءه جاهز من محلات ولكن يمكن تحضير عجينة سمبوسة في منزل توفير الوقت والجهد لذا أحضرنا لكم طريقة عجينة سمبوسك خطوة بخطوة.

كوب ماء دافئ. عدد 2 كوب دقيق أبيض. ربع كوب زيت ذرة. ربع ملعقة صغيرة ملح. رشة فلفل أسود.

في طبق كبير نضع الدقيق مع الملح والزيت وتقلب كل مكونات مع بعضها وتخلط حتى تأخذ قوام رمل مبلل، ثم يضاف بالتدريج الماء على دقيق.

يضاف ماء مع دقيق وتعجن مكونات لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة سمبوسك متماسك القوام، وتغطى العجينة لمدة ربع ساعة.

وترتاح العجينة بعد ذلك تفرد العجينة على طاولة مرشوش بالنشا مع الدقيق وتكون دوائر، وتغطى لمدة ربع ساعة لترتاح على سطح أملس وندهنها بالزيت.

تفرد العجينة باستخدام نشابة حتى تكون عجينة رقيقة وتستخدم سكين في تقطيع العجينة بشكل طولي وتكون جاهزة الحشو.

تحضير عجينة سمبوسة بالمنزل