بأبسط المكونات.. طريقة عمل كفتة البطاطس الهشة المقرمشة بخطوات بسيطة

تعد كفتة البطاطس الهشة من أفضل الأطعمة المحبوبة للجميع تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، يتم تحضيرها كوجبة للفطار خفيفة أو للعشاء تتميز بسهولة تحضيرها بالمنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج، يتم تحضيرها بأقل التكاليف بخطوات بسيطة يمكن تحضيرها بأكثر من حشوة أو يمكن تحضيرها سادة، حيث يتم حشوها بالجبن أو اللحم على حسب الرغبة، وتعد البطاطس من الأطعمة المفيدة الغنية بالعناصر المهمة لبناء الجسم، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة البطاطس الهشة بطريقة سهلة وبسيطة فتابعونا.

كفتة البطاطس الهشة

من الممكن معرفة طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بمكونات موجودة بكل منزل بطرق سهلة وبسيطة إليكم المقادير:-

مقادير كفتة البطاطس الهشة

حبتان من البطاطس بحجم كبير.

ملعقتان من الشبت المفروم.

عدد ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

عدد ملعقتين من البقدونس المفروم.

بصلة واحدة خضراء صغيرة.

ملعقة من الكزبرة ناعمة.

مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كركم وفلفل أسود وكمية مناسبة من الملح.

صفار بيضه واحده.

كوب من الدقيق للقلي.

مقدار مناسب من الزيت المخصص للقلي.

يتم سلق البطاطس في كمية وفيرة من الماء إلى أن تنضج تماماً.

ثم يتم تقشير البطاطس وهرسها جيداً، ثم يضاف لها كلاً من الكزبرة والبقدونس والشبت والبصل والثوم والبيض والتوابل التي تم تحضيرها من قبل مع كمية مناسبة من الملح.

يتم خلط كل المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

بعد ذلك يتم تشكيل البطاطس على حسب الرغبة فمن الممكن عمل أقراص دائرية أو أصابع طولية.

يوضع مقدار مناسب من الزيت في مقلاة على النار إلى أن يسخن بشكل جيد.

يوضع أقراص البطاطس في الدقيق ويقلب في الاتجاهين .

بعد ذلك يتم وضع البطاطس في الزيت مع مراعاة تقليبهم من حين لآخر حتى تكتسب اللون الذهبي .

يتم تكرار هذه الخطوات حتى الانتهاء من كمية البطاطس الموجودة كلها، مع مراعاة إخراجها على ورق مطبخ حتى يتشرب كمية الزيت الزائدة.

طريقة التحضير:

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير كفتة البطاطس الهشة اللذيذة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.