أسرع طريقة لتنظيف الكرشة بمكون كالسحر في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

الكرشة من الأطباق المصرية اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها مع أنها تستغرق وقتا طويلا في التنظيف لأن هذا يكون ممتعا عندما نريد الحصول على الطعام الذي ربما يكون من الصعب تنظيف الكرش لأنها تحتوي على الكثير من التجاويف التي يكون من الصعب تنظيفه من الداخل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الكرشة في المنزل.طريقة تنظيف الكرشة باستخدام البكينج بودر
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تنظيف إعداد الكرشة باستخدام الباكنج بودر وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر وعاء كبير ونضع فيه ثلاث ملاعق من البكينج بودرر.
- ثم نضيف لتر كامل من الماء الساخن ونستمر في تحريك البكنج بودر والماء معا.
- ثم نضع الكرشة داخل هذا الماء الساخن ونتركه لمدة 1\4 ساعة تقريبا.
- نخرج الكرشة من الماء الساخن ونحضر سكين حاد ونبدأ في تنظيف الكرش وإزالة الطبقات الخضراء الموجودة عليها وإذا لم نستطيع إزالة جميع العوائق الموجودة من الكرشة.
- نعيدها مرة أخرى للماء الساخن ونكرر نفس الخطوط يمكن أن استخدم كوب من الملح وقليل من الليمون حتى نستطيع التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الكرشة.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون وهذه الخطوات هي:
- نغسل الكرشة جيدا ونتخلص من المواد الصلبة الموجودة بها.
- بعد ذلك نحضر كوب من ملح الليمون ونضعه على الكرشة ونظيف عليه الماء الساخن حتى يغطي الكرشة تماما.
- نترك الكرشة في الماء وملح ليمون لمدة ساعة تقريبًا.
- بعد ذلك نقوم بإزالة الطبقة العليا الموجودة على الكرشة ونلاحظت أنها اصبحت تخرج بسهولة.
- الكرشة تستغرق وقتا طويلا في التنظيف وذلك لأنها تحتوي على بعض المواد الخضراء التي يكون من الصعب التخلص منها ولكن باستخدام بعض المواد مثل بيكربونات الصوديوم وملح الليمون والبكينج بودر فإن هذا يساعد على تنظيف الكرشة والتخلص من المواد الصلبة الموجودة فيها.
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الكرشة من الأطباق المصرية اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها مع أنها تستغرق وقتا طويلا في التنظيف لأن هذا يكون ممتعا عندما نريد الحصول على الطعام الذي ربما يكون من الصعب تنظيف الكرش لأنها تحتوي على الكثير من التجاويف التي يكون من الصعب تنظيفه من الداخل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الكرشة في المنزل.طريقة تنظيف الكرشة باستخدام البكينج بودر
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تنظيف إعداد الكرشة باستخدام الباكنج بودر وهذه الخطوات هي:
- أولا نحضر وعاء كبير ونضع فيه ثلاث ملاعق من البكينج بودرر.
- ثم نضيف لتر كامل من الماء الساخن ونستمر في تحريك البكنج بودر والماء معا.
- ثم نضع الكرشة داخل هذا الماء الساخن ونتركه لمدة 1\4 ساعة تقريبا.
- نخرج الكرشة من الماء الساخن ونحضر سكين حاد ونبدأ في تنظيف الكرش وإزالة الطبقات الخضراء الموجودة عليها وإذا لم نستطيع إزالة جميع العوائق الموجودة من الكرشة.
- نعيدها مرة أخرى للماء الساخن ونكرر نفس الخطوط يمكن أن استخدم كوب من الملح وقليل من الليمون حتى نستطيع التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الكرشة.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون وهذه الخطوات هي:
- نغسل الكرشة جيدا ونتخلص من المواد الصلبة الموجودة بها.
- بعد ذلك نحضر كوب من ملح الليمون ونضعه على الكرشة ونظيف عليه الماء الساخن حتى يغطي الكرشة تماما.
- نترك الكرشة في الماء وملح ليمون لمدة ساعة تقريبًا.
- بعد ذلك نقوم بإزالة الطبقة العليا الموجودة على الكرشة ونلاحظت أنها اصبحت تخرج بسهولة.
- الكرشة تستغرق وقتا طويلا في التنظيف وذلك لأنها تحتوي على بعض المواد الخضراء التي يكون من الصعب التخلص منها ولكن باستخدام بعض المواد مثل بيكربونات الصوديوم وملح الليمون والبكينج بودر فإن هذا يساعد على تنظيف الكرشة والتخلص من المواد الصلبة الموجودة فيها.