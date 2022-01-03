أسرع طريقة لتنظيف الكرشة بمكون كالسحر في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

الكرشة من الأطباق المصرية اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها مع أنها تستغرق وقتا طويلا في التنظيف لأن هذا يكون ممتعا عندما نريد الحصول على الطعام الذي ربما يكون من الصعب تنظيف الكرش لأنها تحتوي على الكثير من التجاويف التي يكون من الصعب تنظيفه من الداخل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الكرشة في المنزل.

‏طريقة تنظيف الكرشة باستخدام البكينج بودر

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تنظيف إعداد الكرشة باستخدام الباكنج بودر وهذه الخطوات هي:

أولا نحضر وعاء كبير ونضع فيه ثلاث ملاعق من البكينج بودرر.

ثم نضيف لتر كامل من الماء الساخن ونستمر في تحريك البكنج بودر والماء معا.

ثم نضع الكرشة داخل هذا الماء الساخن ونتركه لمدة ‫1\4‬ ساعة تقريبا.‬

نخرج الكرشة من الماء الساخن ونحضر سكين حاد ونبدأ في تنظيف الكرش وإزالة الطبقات الخضراء الموجودة عليها وإذا لم نستطيع إزالة جميع العوائق الموجودة من الكرشة.

نعيدها مرة أخرى للماء الساخن ونكرر نفس الخطوط يمكن أن استخدم كوب من الملح وقليل من الليمون حتى نستطيع التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الكرشة.

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طريقة تنظيف الكرش باستخدام ملح الليمون

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون وهذه الخطوات هي: