كريم التبيض الفوري لتفتيح اليدين والرجلين والأكواع والركبة بمكونات طبيعية

كريم مبيض لليدين والرجلين في أقل فترة دون اللجوء لكريمات تبييض تحتوي على مواد كيماوية قد تضر بصحة الجلد وتؤثر على حيويته، حيث يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي من الممكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة دون بذل جهد، حيث تبحث كل فتاة عن أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة لتفتيح اليدين والرجلين من أجل الحصول على بياض كالثلج، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طرق طبيعة لعمل كريم مبيض لليدين والرجلين بأقل التكاليف بخطوات بسيطة فتابعونا.

كريم مبيض لليدين والرجلين

توجد العديد من كريمات التبيض التي تساعد في تفتيح البشرة واليدين والرجلين ومنطقة الأكواع والركبة وأي منطقة داكنة بالجسم، حيث تلجأ الفتاة لكريمات المحلات التجارية التي تعطي نتيجة سريعة ولكن بشكل وقتي، ولكنها في الأصل قد تقضي على البشرة وتدمرها، حيث أننا بعيدين كل البعد عن كريمات التبيض الطبيعية التي تعطي نتيجة مرضية للشخص مع الاستمرار عليها والمواظبة تعطي نتيجة مرضية للشخص.

المكونات:

حوالي ربع كوب من مار الورد.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

ما يعادل عصير ليمونه كبيرة.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ما يعادل ملعقة كبيرة من كريم إيفا أو جونسون.

يتم تجهيز وعاء مناسب ويوضع به كلاً من ماء الورد والنشا وبتم تقليبهم جيداً.

بعد ذلك يرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على قوام ثقيل يشبه القوام الكريمي.

يوضع الخليط جانباً حتى يبرد ثم يضاف إليه عصير الليمون ويعاد مزجهم مرة أخرى.

ثم يضاف إليه ملعقة الكريم المرطب وملعقة جل الصبار، ويتم تقليبهم مرة أخرى حتى تمتزج المكونات تماماً وتتجانس.

يوضع الكريم في وعاء مناسب لحين الاستخدام.

عند الاستعمال يفضل غسل المنطقة المراد دهنها وتجفيفها جيداً ويوضع الكريم بطريقة دائرية على اليدين والرجلين وأيضاً الركبة والكوع والأماكن الغامقة المراد تفتيحها.

يترك مده لا تقل عن ٣ساعات وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الكريم يومياً.

طريقة التحضير

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم مبيض لليدين والرجلين بأقل التكاليف بمكونات بسيطة وفعالة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.