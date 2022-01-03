طريقة عمل السينابون بالقرفة والشوكولاتة Cinnabon مثل المحلات.. بصوص الشيكوبون

طريقة عمل السينابون بالقرفة والشوكولاتة Cinnabon من ألذ الحلويات التى يفضل تناولها الكثير من الشباب من الجنسين لمذاقها المميز. وكذلك الأطفال فهى حلوة مميزة ومختلفة. ولأم سعر السينابون غالي. فيلجأ الكثيرة إلى طريقة عمل السينابون بالقرفة والشوكولاتة Cinnabon في البيت. بالإضافة إلى طريقة عمل صوص السينابون الشيكوبون اللذيذ. ومن أشهر طريقة عمل السينابون الأصلي هى طريقة عمل السينابون مروة الشافعي. بالإضافة إلى طريقة عمل السينابون سالي فؤاد وكذلك طريقة عمل السينابون منال العالم.

طريقة عمل السينابون بالقرفة والشوكولاتة

نتناول طريقة عمل سينابون محشي شوكولاتة وقرفة سهلة في البيت. فهي طريقة عمل السينابون الأصلي من خلال المقادير الآتية:

4 ملاعق حليب بودرة

1 ملعقة بيكينج باودر

1 كوب جبن سائل

½ كوب حليب

1 ملعقة قرفة

1 كوب زيت

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة

2 كوب ماء

2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب دقيق

¼ كوب سكر بودرة

2 كوب صلصة شوكولاته

في وعاء كبير اخلطي الزيت مع الخميرة، الحليب البودرة، السكر البودرة، الملح، البايكينج باودر والدقيق.

تعجن المكونات لمدة 10 دقائق.

تترك تخمر لمدة ساعة.

تقطيع العجينة إلى كرات، وفردها على سطح مرشوش دقيق.

رشّ العجينة بالقرفة، الكاكاو والسكر من الداخل.

لف العجينة بشكل اسطواني، وقطعيها لحلقات مع وضعها في صينية مغلفة بورق الزبدة.

تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى النضج.

خلط كوب السكر مع الجبن السائل والحليب ثم اسكبيه فوق السينابون بعد نضجه ويتم التزيين بصوص الشوكولاتة ثم قدميها.

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طريقة عمل السينابون منال العالم

طريقة عمل السينابون مروة الشافعي

1/2 كوب (حليب)

1/4 ملعقة كبيرة من (الزبدة)

أضفي 1/4 ملعقة صغيرة من (القرفة)

1/4 ملعقة كبيرة من (الكاكاو)

2 1/2 ملعقة صغيرة من (السكّر الناعم)

وضع الحليب والكاكاو والقرفة على نار متوسطة حتى يسخن الخليط. أضف إلى المزيج السكر والزبدة، واستمرار التقليب حتى تتجانس المكونات. تخفيفي النار وتركه حتى يتغير لونه. ارفعيه عن النار حتى يكون له قوام. وزّعي الصوص على السينابون وهي ساخنة.

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