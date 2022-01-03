فرد الشعر بالنشا والماء أقوى بروتين طبيعي للشعر في المنزل بمكونات متوفرة

فرد الشعر بالنشا والماء من المواد الطبيعية التي لها أثر ملحوظ حيث يحب الكثير من الفتيات استخدام المواد الطبيعية والآمنة في العناية بالبشرة أو الشعر وهنا أتي دور النشا للحصول على شعر مفرود بدون استخدام مكواة الشعر أو الاسشوار، كما يلجأ الكثير من الفتيات إلى القيام بفرد الشعر باستخدام المواد الكيماوية والتي تعمل على إتلاف الشعر وتساقطه ويعد الحل الأفضل هو الاعتماد على المواد الطبيعية للحصول على نتائج مرضية بدون خسائر وفرد الشعر بالنشا والماء من الطرق الحديثة والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا عند كل من قام بتجربة فرد الشعر بتلك الطريقة كما أنها من الطرق السهلة والرخيصة والتي لا تحتاج إلى مواد كثيرة للتنفيذ.

فرد الشعر بالنشا والماء

بروتين طبيعي للشعر وآمن على فروة الرأس حيث يعد النشا من المواد الطبيعية الممتازة في علاج العديد من مشاكل فروة الرأس فضلاً عن كون النشا أقوى بروتين طبيعي لفرد الشعر وجعله أملس ناعم كالحرير، كما أن النشا ممتاز جدًا للبشرة ويدخل في تحضير أفضل ماسكات تفتيح البشرة نظرًا لاحتوائه على الكثير من العناصر المغذية للبشرة ولتحضير البروتين الطبيعي للشعر باستخدام النشا سوف نحتاج إلى الآتي:

4 أكواب من حليب جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

3ملاعق من عصير الليمون.

2ملعقة كبيرة من النشا.

نقوم بخلط النشا مع عصير الليمون جيدًا ونحرص على أن لا يكون هناك أي تكتلات. نضيف زيت الزيتون إلى حليب جوز الهند. نضع خليط جوز الهند على خليط النشا والليمون ونقلب جيدًا. نقوم بوضع الخليط في الميكرويف أو حمام مائي. نقلب بين حين والآخر لمدة 5 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي. نترك ماسك فرد الشعر بالنشا يبرد تمامًا. نقوم بوضع الماسك على الشعر ونغطي الشعر بكيس من النايلون الشفاف أو بقبعة الاستحمام. نلف الشعر وفوقه قبعة الاستحمام بمنشفة تكون ساخنة. نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين. نغسل الشعر جيدًا بالماء والبلسم. سوف نلاحظ النتيجة من أول استخدام.

مكونات بروتين طبيعي للشعرطريقة التحضير والاستخدام

يعمل هذا الماسك على حماية الشعر من التلف فضلاً عن حماية الشعر من القشرة ومشاكل فروة الرأس كما أن زيت الزيتون وجوز الهند سوف يعملان على إعطاء أعلى درجة نعومة للشعر الجاف والمتقصف ويعمل النشا على فرد الشعر المجعد والليمون سوف يطهر فروة الرأس من أي ميكروبات أو جراثيم.

فرد الشعر بالنشا والعسل

يعد ماسك النشا والعسل من الماسكات المفيدة جدًا للبشرة والشعر ويعمل ماسك النشا والعسل على فرد خصلات الشعر المجعد ليصبح أملس كالحرير ومن أجل تحضير الماسك سوف نحتاج إلى 6 ملاعق كبيرة من النشا+ 5ملاعق كبيرة عسل أبيض+ 5ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ونقوم بخلط المقادير معًا حتى نحصل على قوام كريمي يسهل فرده على الشعر ونقسم الشعر ونضع الماسك عليه ونلبس قبعة الاستحمام ونترك الماسك مدة لا تقل عن ساعتين، ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو والبلسم ونكرر ماسك النشا والعسل مرة واحدة من كل أسبوع.

فرد الشعر بالنشا وجوز الهند

يتعرض الشعر للعديد من الإجهاد بسبب استخدام المواد الكيماوية كالصابغات والكريمات الكيماوية وكريمات فرد الشعر والاستشوار والبيبي ليس وغيرها من الأمور التجميلة التي تستخدمها كافة النساء، وتلك الأمور التجميلية تضر بالشعر على المدى البعيد، لذلك يجب الاهتمام جيدًا بإعادة الشعر كما كان عليه من قبل بفطرته وطبيعيته لذلك يجب استخدام مواد طبيعية آمنة على الشعر ومن أجل الحصول على شعر صحي وناعم ومفروم بدون أي مواد ضارة يمكن استخدام مقدار 6 ملاعق من النشا مع 6 ملاعق من زيت جوز الهند ويتم خلط المكونات معًا ووضع الماسك على الشعر وتركه حتى يجف لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو ونكرر الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع.

فوائد فرد الشعر بالنشا

النشا من المواد الطبيعية الممتازة للشعر والبشرة والتي تعطي نتائج مرضية عند استخدامها من فوائد النشا للشعر هو أن النشا يساعد على التخلص من الدهون الزائدة العالقة بالشعر حيث يوجد الكثير من الأشخاص يعانون من الشعر الدهني والنشا يخفف من تلك الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر والتي تعمل على ضرر الشعر، فضلاً عن أن النشا يقوم بترطيب الشعر ويحمي الشعر من الجفاف بفعل الاستشوار والمكواه، كما أن النشا يعطي الشعر مظهرًا لا معًا طبيعيًا كنجمات هوليود ويحافظ النشا على صحة وجمال الشعر.

تنعيم الشعر في دقائق

تحلم كل فتاة بشعر صحي طويل وكثيف ذو مظهر ناعم كالحرير ويعد العسل الأبيض من أفضل المواد الطبيعية الممتازة التي تعمل على تطويل وتنعيم الشعر المجعد في أيام قليلة ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

نقوم أولاً بخلط 2 ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نغسل الشعر بالطريقة المعتادة بالشامبو ثم نقوم بوضع هذا البلسم المصنوع من العسل والزبادي على الشعر.

نقوم بتمشيط الشعر بخليط العسل من الجذور حتى الأطراف.

نترك البلسم على الشعر لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم نغسل بالماء.

نكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع.

ماسك البيض لفرد الشعر

يعد البيض من المواد الغذائية الممتازة في فرد الشعر، حيث تعاني العديد من الفتيات من شعر خشن ومجعد ويمكن تطبيق ماسك البيض من أجل فرد الشعر وجعليه أملس في أقل وقت وبدون أي مجهود كل ما عليك سيدتي أن تقومين بخلط حبتين من البيض مع 6 ملاعق من زيت الزيتون و4 ملاعق من زيت جوز الهند في الخلاط جيدًا، باستخدام فرشاة الصبغة وزعي ماسك البيض لفرد الشعر جيدًا وقومي بارتداء بونيه الشعر واتركي الماسك 5 ساعات ثم قومي بغسل الشعر باستخدام شامبو بانثينول الطبي وكرري الوصفة مرة في الأسبوع.

أسباب تجعيد الشعر وتموجه

هناك العديد من الأسباب الوراثية والمكتسبة التي تتسبب في ظهور الشعر مجعد أو به تموجات ومن أهم ظهور الشعر بالملمس المجعد هو العامل الوراثي والهرمونات الوراثية وتظهر تلك الهرمونات مكتسبة من صفات الأم أو الأب، كما أن الشعر بعد الولادة يتعرض للتموج والضعف وذلك بسبب حدوث خلل في هرمون الاستروجين مما يسبب ذلك تساقط الشعر وضعفه وظهور التموجات به.

ماسك فرد الشعر المجعد

المكونات

حبة واحدة من الموز الناضج.

بياض حبتين من البيض.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة من النشا.

تخلط المكونات معًا بطريقة جيدة. يتم غسل الشعر وتجفيفه وفرد الماسك عليه. ارتدي بونيه واتركي الكيراتين على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين. اغسلي الشعر بالماء ثم الشامبو. كرري الوصفة مرتين كل أسبوع.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعيفرد الشعر بالزيت

تعد الزيوت الطبيعية من المواد التي تساهم في علاج مشاكل الشعر المتعددة حيث تعمل تلك الزيوت الطبيعية على إعادة لمعان الشعر وحيوته ورطوبته من جديد بعد أن فقدها الشعر لسبب ما مرضي أو نفسي، ويعد زيت جوز الهند من الزيوت الممتازة لترطيب الشعر.

قومي أولاً بتسخين زيت جوز الهند على أن يكون دافئ. بعد ذلك ضعي الزيت على الشعر. حاليا دلكي الشعر وفروة الرأس بأصابع اليد لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد ذلك قومي بوضع منشفة على الشعر تكون مبللة بماء دافئة. الآن انتظري نصف ساعة. بعد ذلك اغسلي الشعر بالماء وشامبو خفيف. اتركي الشعر يجف ثم بعد ذلك عاودي تمشيطه وسوف تلاحظين الفرق. كرري وصفة الزيت مرتين في الأسبوع.

طريقة فرد الشعر بزيت جوز الهندفرد الشعر بالخميرة

تعد الخميرة من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها حاليًا في فرد الشعر واستبدالها بالطرق الأخرى الكيماوية التي تتلف الشعر وتضيع بريقه ولمعانه ومكونات ماسك الخميرة للشعر سهلة وبسيطة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

زيت جوز هند مقدار ملعقة صغيرة.

كوب من الماء.

نخلط المكونات الموجودة معًا ونتركها جانبًا مدة 60 دقيقة. بعد ذلك نفرد ماسك الخميرة على الشعر ونتركه من ساعة إلى ساعة ونصف. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو المخفف. نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على فرد ممتاز للشعر.

طريقة التحضير