ألذ طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في البيت بمقادير سهلة وبدون مجهود

تعد البسبوسه من ألذ وأجمل أنواع الحلويات والتي يعشقها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن وهي من ضمن الحلويات التي تنتشر بكثرة في جميع الدول وذلك لأنها تتميز بمذاق رائع ولها قوام رملي وناعم ويمكن أن يتم تجهيز البسبوسة في خلال عدة دقائق فقط، وهي من أسرع أنواع الحلويات التي يمكن تجهيزها بأقل التكاليف وبدون مجهود.

وغالبا يتم عمل البسبوسة بإستخدام دقيق السميد وبعض المكونات الآخرىوممكن أن نضع بعض الإضافات المختلفة إلى البسبوسة التي تغير من طعمها، ومن ضمن هذه الإضافات هي المكسرات فيتم عمل بسبوسة بالبندق أو بالفول السوداني أو بجوز الهند أو ممكن أن نقوم بعمل بسبوسة بالقشطة ولكن التي يعشقها الناس بكثرة ويرغبون في تناولها هي البسبوسة بالقشطة فإضافة القشطة لها يغير من مذاقها ويجعلها لذيذة .

كوبان كبيران من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

كوب واحد كبير من السمنة البلدي.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من السكر.

كمية من القشطة.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

يتم تجهيز الشربات أولا وهو من خلال وضع إناء على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ثم نضع كوب كبير ونصف من السكر ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون و نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة ويتم تقليب المكونات مع بعضها ونتركهم لعدة دقائق ثم يتم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ثم نضعه فى الثلاجه.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من دقيق السميد ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر ونصف كوب كبير من جوز الهند و نصف كوب كبير من السكر ثم نضع ويتم تقليب المكونات مع بعضها.

ثم نضيف كوب واحد كبير من السمنه البلدي وكوب واحد كبير من الزبادي ويتم عجن جميع المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد للحصول على قوام رملي متماسك.

ونضع خليط البسبوسة في صينية مناسبة ويتم دهنها بكمية قليلة من السمنة ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالى 25 دقيقة وبعد ذلك يتم إخراجها بعد أن تكون باللون الذهبي الغامق ونضيف إليها كمية من الشربات البارد ونتركها حتى تبرد.

ويتم تقطيعها ووضعها في أطباق ونضع علي كل قطعة من البسبوسة ملعقة كبيرة الحجم من القشطة ويتم تقديمها بهذا الشكل.

مكونات البسبوسة بالقشطةطريقة عمل البسبوسة بالقشطة