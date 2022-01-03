طريقة عمل خبز الزبيب والقرفة من أطيب الحلويات الخفيفة

يعد عمل خبز الزبيب والقرفة من الحلويات المميزة بالطعم المشهي اللذيذ بجانب كوب الشاي لأحلي استقبال ضيافه كما يمكن الاعتماد عليه كوجبة أفطار لأنه خفيف على المعدة، تعتبر وصفتنا اليوم وصفة حديثة نقدمها اليكى سيدتي كنوع مميز جدا من الخبز وهو الخبز بالزبيب والقرفة ويتكون من مكونات أساسية وهامة و تتدخل في عمل اغلب المخبوزات وهي الدقيق والحليب والخميرة نبدأ في تحضير وصفاتنا من خلال الأسطر الأتية:

ثلاثة أكواب دقيق.

حبة بيضة.

ملعقة ونصف كبيرة زبدة.

ثلث كوب زبيب.

ملعقة ونصف صغيرة قرفة ناعمة.

ثلث كوب جوز هند مكسر.

ملعقة ونصف كبيرة حليب باودر.

اربع ملاعق صغيرة خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان سكر.

في وعاء تخلط كل المكونات الجافة مثل الملح والسكر والطحين والحليب البودر والزبيب وجوز الهند المكسرة. نضع في ثلث كوب ماء دافئ و القليل من السكر والخميرة ويقلب جيدا ويترك جانبا لمدة خمس دقائق حتى يكون فقاعات. توضع المكونات الجافة في العجان الكهربائي ويضاف إليها باقي المكونات من الخميرة المذابة في الماء الدافئ مع السكر و البيض و الزبدة و نقوم بعمليه العجن بشكل جيد. جهزي قالب على شكل مستطيل مرشوش بقليل من الدقيق ثم ضعي العجين فيه وغطيه واتركيه في مكان دافئ حتى يتختمر ويتضاعف حجمه. يتم خبز القالب داخل الفرن الساخن على درجة حرارة 350 درجة حتى ينضج ويحمر وجهه باللون الذهبي. ثم يخرج القالب من الفرن ويترك جانبا حتى يبرد ويقدم بصحة وهناء.

طريقة عمل خبز الزبيب والقرفةطريقة تحضير خبز بالزبيب والقرفة

للعلم… لنجاح خبز الزبيب والقرفة أو أي خبز اخر يجب اتباع بعد الملاحظات الهامة من أهمها اختيار نوع جيد من الدقيق و يجب نخله جيدا قبل البدء حتى نتخلص من أي تكتلات وشوائب بالعجين والتي تعمل على أتلاف الوصفة.

كما يجب إشعال الفرن مسبقا حتى يصبح ساخن عند دخول المخبوزات.

فوائد الزبيب..

يمد الجسم بالطاقة ويحسن عمليه الهضم لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة لصحة الجسم.

يعزز من صحة العيون و يعالج الأنيميا.

يساعد على ضبط عملية معدل السكر بالدم.

يحمي الجسم من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.

يحمي الأسنان من التسوس و يعمل على تقوية اللثة.

أضرار الزبيب…

يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.