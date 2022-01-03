اقوى زيت لفرد الشعر المجعد في 30 دقيقة وإعادة اللمعان والترطيب مرة أخرى إلى الشعر

اقوى زيت لفرد الشعر المجعد في 30 دقيقة، الشعر الناعم المفرود يعطى الشكل الجذاب وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام مواد كيميائية لفرد الشعر وهذا له أضرار وخيمة على الشعر، حيث أنه بعد فترة يتساقط ويتقصف ونحن في هذا الموضوع سنعرض لكم وصفات لفرد الشعر وكلها باستخدام مواد طبيعية لا ضرر منها وسوف تعمل تلك الوصفات والزيوت الطبيعية على إعادة اللمعان والترطيب مرة أخرى للشعر دون الحاجة إلى اللجوء للمنتجات الصناعية التي تعمل على إتلاف الشعر وتقصفه فقط تابعينا عبر السطور القادمة.

اقوى زيت لفرد الشعر المجعد

الزيوت الساخنة تعتبر من أفضل الطرق الفعالة لفرد الشعر والزيوت الساخنة مثل : زيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت الزيتون ولهم جميل الأثر على الشعر من حيث الترطيب واللمعان وإعادة الحيوية من جديد للشعر.

زيوت فرد الشعر المجعد

المكونات

اختاري زيت من الزيوت الساخنة كزيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

منشفة.

وعاء يستخدم لوضعه في الميكروويف.

مشط ذو أسنان واسعة.

طريقة التحضير

ضعي الزيت في الوعاء ثم ضعيه في الميكروويف لمدة 20ثانية. بعد ذلك ضعي الزيت الدافئ على راحة اليد. حاليا ضعيه على شعرك ودلكي به فروة الرأس جيدا واستمري في التدليك حتى ثلث الساعة. هنا قومي بتغطية شعرك بمنشفة مبللة بالماء وتكون ساخنة لمدة 40 دقيقة. بعد ذلك اغسلي شعرك بشامبو خفيف. من ثم مشطي شعرك بالمشط ذو الأسنان الواسعة ويترك ليجف بشكل عادى وطبيعي. حين إذ قومى بتمشيطه مرة أخرى بعد الجفاف ستحصلين على شعر مفرود وناعم.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

حليب جوز الهند مع الليمون يعد الليمون من الوصفات الجميلة التي تعمل على تمام فرد الشعر أما حليب جوز الهند فهو يعمل على الترطيب والنعومة والطراوة المثالية للشعر ويجعل الشعر رطبا.

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بخلط حليب جوز الهند مع عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يختلطان تماما. بعد ذلك نترك الخليط جانبا ليلة كاملة حتى تتم التفاعلات بطريقة جيدة. حاليا قومى بوضع الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف وافركي فروة الرأس جيدا مع مراعاة وصول الخليط إلى بصيلات الشعر. قومى بغسل شعرك بشامبو خفيف خالي من الكبريتات. قومى بتنشفيه باستخدام منشفة جافة لامتصاص الماء. مشطي شعرك بالمشط سوف تلاحظين فرد الشعر وترطيبه.

فرد الشعر بالعسل

يعد العسل من المواد الطبيعية الفعالة التي تعيد للشعر حيويته وقوته وتفرد خصلات الشعر بصورة سريعة وآمنة جدًا إذا تم خلطها من القليل من المكونات الأخرى والتي بالكاد تعمل على إضافة العديد من الفوائد إلى الشعر.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 حبة من البيض.

نقوم بخلط المكونات الموجودة معًا حتى تمام الامتزاج. ثم نفرد ماسك الخميرة والعسل على الشعر. ننتظر لمدة 30 دقيقة. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء البارد. نكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

مكونات ماسك العسل للشعرطريقة التحضير والاستخدام