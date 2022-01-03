انسي الشيب.. صبغ الشعر بالقهوة والبلسم أقوى وصفة لفرد الشعر وتكثيفه والحصول على لون بني ساحر

صبغ الشعر بالقهوة بغض النظر عن طعمها الواضح جدا، هل من المتوقع أن تستخدم في صبغ الشعر، تسعي الكثير من الفتيات صبغ شعرهن ولكن دون إلحاق الضرر به مثل المواد الكيميائية التي تدخل في مكونات الصبغات المختلفة، ولكن بعد الآن سوف يتم تسطيعي صبغ الشعر باللون البني بمكونات طبيعية آمنة جدا على الشعر، تعتبر القهوة من أفضل الصبغات الطبيعية التي يفضلها كثير من النساء.

صبغ الشعر بالقهوة

من أصعب القرارات التي تتخذها الفتيات فيما يخص الشعر هي الصبغة، يتم صبغ الشعر في الصالونات أو المنازل، كثير من الفتيات تختار صبغة شعر باللون البني، وتوفر لكى القهوة هذا اللون الرائع، تعد الطريقة المثالية للحصول على شعر مصبوغ بشكل صحي في المنزل بطرق بسيطة وسهلة.

صبغ الشعر طبيعيا بصبغة القهوة والبلسم

تبحث الكثير من السيدات الحوامل وغير الحوامل على أفضل وألأمن في طرق صبغ الشعر باللون البني، وتكون هذه الطريقة آمنة جدا عليهم.

كوب أو كوبين من القهوة ما يقارب من250 جرام إلى 500 جرام، يجب أن تكون القهوة بدون إضافات، أو قهوة اسبريسو.

ملعقة كبيرة من البلسم، يمكن استخدام أي نوع من البلسم، البلسم يجعل الصبغة أسهل وذات قوام متماسك.

قم بغلي القهوة جيدا، حيث يمكن غلي القهوة على الآلة الخاصة بالقهوة ولكن لن تعطيك نتيجة القهوة المغلية بواسطة النار.

ترك القهوة حتي تبرد أو إلى أن تصبح فاترة.

قومي بخلط كوب من القهوة المغلية مع مقدار ملعقتين من البلسم بإضافة ملعقتين من القهوة المطحونة.

يتم خلط جميع المكونات حتى تتجانس تماماً.

يتم تقسيم الشعر إلى نصفين ويفرد الخليط على جميع الشعر بالتساوي.

يجب استخدام مشط ذات أسنان واسعة حتى يتم التوزيع بشكل جيد.

بعد الانتهاء من وضع الخليط يجب رفع الشعر إلى الأعلى حتى لا يلامس الوجه أو الجلد.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت يشطف بالماء جيدا دون استخدام الشامبو.

إذا لم تحصلين على اللون المطلوب يمكنك تكرار الخليط مرة أخرى حتى تحصلي على الون المرجو.

مكونات صبغة القهوة و البلسمطريقة تحضير صبغة القهوة والبلسم

في نهاية المقال، سوف تحصلين على شعر جذاب ذات لون رائع بمكونات طبيعية وآمنة جدا على فروة الرأس، يمكن صبغ الشعر بالقهوة باتباع التعليمات التي تم ذكرها في في المقال