سر ملعقة الحاتي.. تتبيله الفراخ المشوية على طريقة الكبابجي والمطاعم من اليوم لن تستغني عنها

الكثير يبحث عن أفضل تتبيلة الفراخ المشوية، فهي تعد من أشهى الوصفات الخفيفة في الوطن العربي، وتعتبر الأكلة المفضلة لكثير من الأشخاص سواء الكبار والصغار أيضا، ويحبها بشدة من يعانون من مشاكل في المعدة لأنها سريعة الهضم وخفيفة، اليوم سنستعرض أحلى تتبيلة تم تنفيذها على الفراخ المشوية وأعطت أشهى طعم، وسنوافيكم حالا بمكوناتها وطريقة عملها بخطوات بسيطة في المنزل، دون الحاجه إلى طلبها من الخارج.

تتبيلة الفراخ المشوية

المكونات

ملعقة صغيرة من القرفة.

وملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ثلاث ثمرات من الطماطم مقطعة مربعات.

عشرة ثمرات من البصل متوسط الحجم.

شرائح من الفلفل الألوان والأخضر.

فرخة كيلو أو كيلو ونصف لا أكثر.

ملعقة من السكر وهذا هو سر الحاتي.

في وعاء يتم خلط كلا من القرفة والكركم والملح والكمون والملح.

فيى وعاء كبير أخر نضع الفرخة ونفركها جيدا بالخليط السابق حتى يصل إلي كل جزء من الفرخة.

يتم تقطيع البصل شرائح ونضعه على الفراخ مع شرائح الفلفل الألوان ومكعبات الطماطم.

ثم يتم تركها في هذه التتبيلة مدة لا تقل عن ستة ساعات.

يتم احضار صينية فرن ووضع الفرخة المتبلة فيها وغلق الصينية جيدا بورق الفويل.

ثم وضعها على شواية الفحم لطهيها، مع ملاحظتها من وقت لأخر حتى اكتمال النضج وتقدم في النهاية مع سلطة طحينة.

اثنان كوب من الزبادي.

أربع أو خمس فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية.

اثنان من الفراخ المخلي من العظم.

في البداية قومي بوضع كوبان من الزبادي وفصوص الثوم داخل الخلاط واضربيهم جيدا.

ضعي الأعشاب الإيطالية والفلفل الأسود والملح والقرفة داخل الخلاط واضربيهم مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متجانس تماما.

ضعي الفراخ في التتبيلة التي تم مزجها جيدا، على ألا تقل المدة عن أربع ساعات إلى 12 ساعة داخل الثلاجة.

ثم بعد ذلك قومي بطهيها على الفحم جيدا حتى تمام النضج، ويتم تقديمها ساخنة مع السلطة الخضراء.

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بذلك نكون قد تعرفنا على مكونات تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم بطرقتين، للحصول على أكل صحي ذو مذاق رائع وخفيف على المعدة، ويتم كل ذلك بالمنزل دون الحاجة لطلب دليفري.