طريقة عمل البقسماط المقرمش اللذيذ بمذاق رائع مثل المخابز

يعتبر البقسماط من ألذ المعجنات المقرمشة المحمصة التي يتمتع بها الكثير من الأشخاص عند تناولها ويوجد العديد من الأشخاص التي تفضل تناول البقسماط مع مشروب النسكافية أو الشاي بالحليب فهو من المعجنات الخفيفة والتي تعتبر لا تحتوي على مواد دسمة التي تناسب المعدة في الصباح أو تناول البقسماط من المسليات، وعادةً ما يتم شراء البقسماط من المخابز ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة سواء البقسماط المملح أو البقسمات العادي وكذلك بالسمسم أو بدون السمسم، ويتميز بالمذاق اللذيذ سهل الهضم ولا يعتبر البقسماط من المعجنات الحديثة ولكنه بالرغم من ذلك إلا أنه حافظ على مكانته بين المخبوزات ويظل الإقبال عليه مستمر ونقدم لكم طريقة التحضير المنزلية مثل المخابز دون اختلاف خطوة بخطوة.

طريقة تحضير البقسماط المقرمش

البقسماط نوع فريد من المعجنات أو المخبوزات التي يتوفر وجودها بإستمرار في المخابز وتشتهر بشكل واسع في جميع المخابز نظراً لمذاقها المختلف عن باقي المعجنات فهي تتميز بمذاق مقرمش وفي ذات الوقت مسلي يكثر الإقبال عليه في فصل الشتاء وتناوله بجانب المشروبات الساخنة خاصه الشاي، ولا شك أن هناك فوائد كثيرة للبقسماط.

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من الدقيق.

كيس من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كأس من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

نصف ملعقة من الملح.

رشة سكر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية.

سمسم للتزيين.

حبة البركة “اختياري”.

يتم تحضير طبق كبير للعجن ويوضع فيه الدقيق ويفضل أن يتم نخل الدقيق أولاً بالإضافة إلي الملح ورشة السكر وتقليبهم معاً بملعقة جافة. بعد ذلك يتم إضافة الزيت والماء تدريجياً بالإضافة إلي الخميرة الفورية وتقليبهم ويتم العجن باليدين للحصول على عجينة لينة. وضع غطاء قطن على عجينة البقسماط ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة حتى تختمر وتزداد حجمها. وضع البيض في طبق عميق ثم إضافة مسحوق الفانيليا عليهم وإخفاقهم بمضرب البيض اليدوي، وبعد ذلك يتم فرد عجينة البقسماط على سطح مستوى ثم ندهن العجين بخليط البيض مع الفانيليا. تقطيع العجينة إلي أصابع طولية رفيعة ثم لف الأصابع مثل الرول حتى تصبح مبرومة وندهنها بالبيض ثم رش عليها السمسم وحبة البركة ثم نقل البقسماط إلي صينية مستطيلة. ادخال صينية البقسماط إلي الفرن بحيث يتم النضج جيداً وتصبح جاهزة للتقديم بمذاق مقرمش. لا يحتاج البقسماط إلي وقت طويل للنضج مدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة ويمكن تركه حتى يبرد حيث يبقى مقرمش لأطول فترة.

طريقة الإعداد: