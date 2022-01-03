النظام اليومي للعناية بالبشرة في خطوات سهلة للغاية

العديد من الفتيات يبحثن عن نظام يومي فريد للعناية بالبشرة، حيث أن البشرة مثل النبات تحتاج دائماً إلي تغذية من أجل نضارتها ومعالجة مشاكلها، فمشاكل البشرة كثير وصعب معالجتها خاصة مع ظروف البيئة المحيطة بنا، فالبعض يشتكي من ظهور حب الشباب بشكل مستمر، وهناك من يشتكي من ظهور البقع السمراء، ولهذا فقد نرجح لكم روتين يومي لحل تلك المشاكل والتخلص منها نهائياً.

قبل أي شئ أخر، لابد من غسل الوجه بشكل يومي صباحاً ومساءً علي الأقل، ولهذا يجب استخدام غسول لتنظيف البشرة من الشوائب والأوساخ المحيطة بها.

بعد غسل الوجه استخدمي سيروم لتغذية البشرة، ويفضل أن يكون غني بفيتامين ج للحماية من ضوء الشمس، أو سيروم ليلي وأن يكون غني بفيتامين سي.

لابد من ترطيب البشرة يومياً خاصةً إن كانت بشرة جافة، فيفضل استخدام مرطب جل إذا كانت البشرة دهنية، أما ان كانت جافة فيمكن استخدام مرطب كريمي.

لابد من استخدام واقي شمسي، حيث يتم استخدامه بوضعه قبل الخروج والتعرض للشمس بـ 15 دقيقة حتي يتفاعل مع البشرة وتكون طبقة عازلة، كما يجب تجديده كل ساعة إذا كانت البشرة معرضة طوال الوقت إلى الشمس.

عند شرائك لأي منج جديد يجب أولاً تطبيقه علي اليد حتي تتأكدي من عدم حساسيتك تجاه المكونات المصنع منها المنتج.

يجب تجنب الوقوف في الشمس وتعرض بشرتك للأشعة بشكل مستمر. تجنب تكرار العلامات التعبيرية بالوجه حتي لا تتسبب في ظهور علامة دائمة. تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات اللازمة للحفاظ علي شباب ونضارة الوجه. ممارسة التمرينات اللازمة للحفاظ علي الجسم من الترهلات، وممارسة أيضاً تمرينات الوجه لمنع ظهور التجاعيد. تنظيف البشرة بشكل دائم وبنعومة وتجنب التنظيف بعمق. ترطيب البشرة بمرطب مناسب. تناول كميات كبيرة من الماء يومياً.

ماسك البيض والعسل للبشرة

النظام اليومي للعناية بالبشرةنصائح للحفاظ علي البشرة من التجاعيد والشيخوخة

مكونات الماسك:

بياض بيضة 1/2 ملعقة ليمون 1/2 ملعقة عسل

طريقة الماسك: