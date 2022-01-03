طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الشرق.. خطوات بسيطة وبسرعة فائقة.. لن يقاوم رائحتها أحد

طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الشرق، هل قمت بتجربة البسبوسة من قبل، بالطبع فالجميع يحبها وتناولها كثيراً فهي تعتبر من أهم الحلويات التي تستخدم في جميع المناسبات، كما أن طعمها لذيذ للغاية، كما يمكن صناعتها بعدة أشكال مختلفة مع إضافة أشياء بداخلها ليعطي لها مذاق رائع ومميز، ونحن اليوم قررنا توضيح عمل البسبوسة بخطوات بسيطة، وذلك لمن لم يقوموا بعملها من قبل فكل شيء أصبح سهل الآن معنا.

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يمكنك أن تتعرف على عمل البسبوسة بشكل بسيط للغاية، فطريقة التنفيذ لا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، وتأتي المكونات بهذا الشكل:

كوبان من الزبادي.

كوبان من السميد.

ربع كوب من الزيت.

كوب من السكر.

ثلاثة ملاعق من جوز الهند بعد بشره.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

يتم التزيين من خلال وضع الفستق أو اللوز بعد تقشيره ومن ثم تقسيمه.

يمكن البدء في تحضير البسبوسة بسهولة كبيرة عند تنفيذ هذه الخطوات وتأتي بهذا الشكل: