“هشة ولذيذة”.. طريقة الكيكة بالبرتقال العادية orange cake وطعم شهي اتحداكي تبطليها

الكيكة البرتقال يعتبر فصل الشتاء هو الأنسب لها حيث تظهر الفواكه الحمضية بها، ويعتبر البرتقال من الفاكهة التي يتم حصادها في هذا الموسم، وتحتوي حبة البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، والذي له دور فعال في علاج نزلات البرد، لذلك تقوم الأمهات بإدخاله في عمل الكيكة للإستفادة من تناوله، كما أنه يعطي مذاقاً رائعاً للكيكة، ومن خلال متابعتك للمقال سنقوم بعرض أفضل طريقة لعمل الكيكة بالبرتقال بطريقة سهلة وسريعة، وسوف تصنعيها دائماً، وستصبح الكيكة المفضلة لأطفالك.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

يمكنك صنع أفضل كيكة برتقال سهلة وهشة وبمكونات بسيطة وهي تشبه إلى حد كبير الكيكة اليابانية مع إختلافات بسيطة في التحضير والتي نتطرق لها بالمقال الموضح، وإليك مكونات الكيكة فيما يلي:

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث حبات من البيض الأحمر بدرجة حرارة الغرفة.

كيسين من الفانيليا.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الخل.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي النوع المتوفر لديك.

باكو من الكيك شيف ليساعد على إرتفاعها.

مضرب كهربائي.

بولة زجاجية.

إحضري البولة الزجاجية، وضعي بها أكواب الدقيق بعد نخلها جيداً.

قومي بإضافة ملح الطعام إلى الدقيق، وقلبي جبداً.

أضيفي إليه باكو الكيك شيف.

قلبي المكونات جيداً.

في بولة أخرى قومي بوضع حبات البيض، ولابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

إخفقي البيض جيداً بالمضرب الكهربائى.

أضيفي إليه الفانيليا.

إخفقي مرة أخرى، ثم قومي بوضع السكر مع الخفق الجيد له.

ستلاحظين تغير لون البيض والسكر.

قومي بوضع عصير البرتقال الطازج.

إستمري في الخفق الجيد.

أخيراً ضعي الزيت، وإستمري في الخفق.

إسكبي خليط البيض والمكونات الموجودة معه على الدقيق والمكونات الأخرى.

قلبي بإستخدام الملعقة مع عقارب الساعة.

إستمري في التقليب حتى تنتهي الكتل.

إحضري صينية متوسطة، وضعي بها زيت، وإدهني بالفرشاة، ثم قومي برش الدقيق بها.

إسكبي الخليط في الصينية.

سخني الفرن على أعلى درجة، ثم إخفضي النار إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن الساخن.

إنتظري لمدة عشرون دقيقة.

إختبري الكيكة بسكين.

أخرجيها في صينية التقديم وقطعيها إلى مربعات متوسطة الحجم.

قدميها مع كوب من الشاي الساخن، أو كوب من اللبن الحليب.

طريقة تحضير الكيكة بالبرتقال