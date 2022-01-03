طريقة عمل خلية النحل، تعد واحدة من المخبوزات السهلة والتي لها شكل مميز وطعم شهي فما أجمل وجودها في وقت تناول الفطار في صباح فتناولها مع كوب الشاي يضفي إلينا أفضل شهور وألذ طعم وهذا ما جعلها تأخذ شهرة كبيرة بين مختلف أنواع المخبوزات ويحب الجميع تناولها كما أن مكوناتها تعد اقتصادية ولا تحتاج إلى الكثير من التكلفة وسنطلعكم في هذا المقال على طريقة عمل خلية النحل من خلال بعض المكونات البسيطة وبطريقة تحضير لا تحتاج إلي مهارة عالية حتي تنجحي بالعكس فان خطوات تحضيرها سهلة للغاية.

طريقة عمل خلية النحل بمكونات اقتصادية بالعجينة الهشة الطرية

المكونات

دقيق أربعة كوب إلا ربع. بياض بيضة. كوب من الحليب الدافئ. نصف كوب من اللبن الزبادي. 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الخل. رشة من الملح. جبنه للحشو. صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب للوجه. حبة بركة للتزيين.

طريقة التحضير