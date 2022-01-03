طريقة عمل خلية النحل، تعد واحدة من المخبوزات السهلة والتي لها شكل مميز وطعم شهي فما أجمل وجودها في وقت تناول الفطار في صباح فتناولها مع كوب الشاي يضفي إلينا أفضل شهور وألذ طعم وهذا ما جعلها تأخذ شهرة كبيرة بين مختلف أنواع المخبوزات ويحب الجميع تناولها كما أن مكوناتها تعد اقتصادية ولا تحتاج إلى الكثير من التكلفة وسنطلعكم في هذا المقال على طريقة عمل خلية النحل من خلال بعض المكونات البسيطة وبطريقة تحضير لا تحتاج إلي مهارة عالية حتي تنجحي بالعكس فان خطوات تحضيرها سهلة للغاية.طريقة عمل خلية النحل بمكونات اقتصادية بالعجينة الهشة الطرية
المكونات
- دقيق أربعة كوب إلا ربع.
- بياض بيضة.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من اللبن الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- رشة من الملح.
- جبنه للحشو.
- صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب للوجه.
- حبة بركة للتزيين.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نصب الحليب واللبن الزبادي والخميرة والسكر وبياض البيضة والخل والزيت والملح ونخفق كل المكونات مع بعضها البعض بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن بعد الانتهاء من العجن نلم العجينة على شكل كرة كبيرة ثم ندهن الوجه بالقليل من الزيت ونغطيها حتي تتفاعل الخميرة.
- بعد أن تفاعلت الخميرة وتضاعف حجم العجين نلم العجينة مرة أخري ونقطعها علي شكل كرات صغيرة ثم نفردها قليلاً ونضع الجبنه ونلم العجينة مرة أخري على شكل كرة صغيرة وهكذا حتي تنتهي كل كمية العجين ونضع العجين في صينية ونغطيها حتي تختمر العجينة مرة أخري.
- نقوم بأخذ صفار البيضة الموجود ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الحليب ونخفقهم جيداً ثم ندهن وجه كرات العجين المشكل بعد أن اختمر ثم نقوم برش حبة البركة على وجه العجين.
- نقوم بتشغيل الفرن ونتركه حتي يسخن وعلى درجة حرارة 200 درجة ندخل صينية العجين المشكل ونتركه لمدة 25 دقيقة حتي يتحمر الوجه جيداً ثم نخرجها ثم نغطي الصينية لمدة 3 دقائق بواسطة فوطة جافة ثم نرفعها وتقدم بألف هنا.
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طريقة عمل خلية النحل، تعد واحدة من المخبوزات السهلة والتي لها شكل مميز وطعم شهي فما أجمل وجودها في وقت تناول الفطار في صباح فتناولها مع كوب الشاي يضفي إلينا أفضل شهور وألذ طعم وهذا ما جعلها تأخذ شهرة كبيرة بين مختلف أنواع المخبوزات ويحب الجميع تناولها كما أن مكوناتها تعد اقتصادية ولا تحتاج إلى الكثير من التكلفة وسنطلعكم في هذا المقال على طريقة عمل خلية النحل من خلال بعض المكونات البسيطة وبطريقة تحضير لا تحتاج إلي مهارة عالية حتي تنجحي بالعكس فان خطوات تحضيرها سهلة للغاية.طريقة عمل خلية النحل بمكونات اقتصادية بالعجينة الهشة الطرية
المكونات
- دقيق أربعة كوب إلا ربع.
- بياض بيضة.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من اللبن الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- رشة من الملح.
- جبنه للحشو.
- صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب للوجه.
- حبة بركة للتزيين.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نصب الحليب واللبن الزبادي والخميرة والسكر وبياض البيضة والخل والزيت والملح ونخفق كل المكونات مع بعضها البعض بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ونعجن بعد الانتهاء من العجن نلم العجينة على شكل كرة كبيرة ثم ندهن الوجه بالقليل من الزيت ونغطيها حتي تتفاعل الخميرة.
- بعد أن تفاعلت الخميرة وتضاعف حجم العجين نلم العجينة مرة أخري ونقطعها علي شكل كرات صغيرة ثم نفردها قليلاً ونضع الجبنه ونلم العجينة مرة أخري على شكل كرة صغيرة وهكذا حتي تنتهي كل كمية العجين ونضع العجين في صينية ونغطيها حتي تختمر العجينة مرة أخري.
- نقوم بأخذ صفار البيضة الموجود ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الحليب ونخفقهم جيداً ثم ندهن وجه كرات العجين المشكل بعد أن اختمر ثم نقوم برش حبة البركة على وجه العجين.
- نقوم بتشغيل الفرن ونتركه حتي يسخن وعلى درجة حرارة 200 درجة ندخل صينية العجين المشكل ونتركه لمدة 25 دقيقة حتي يتحمر الوجه جيداً ثم نخرجها ثم نغطي الصينية لمدة 3 دقائق بواسطة فوطة جافة ثم نرفعها وتقدم بألف هنا.