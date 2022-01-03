وجبة القرنبيط الدايت.. تعرفي على طريقة قلي القرنبيط دون أن يتشرب الزيت

وجبة القرنبيط الدايت، يعد القرنبيط من الأكلات الشهية والتي يتم اعدادها بصور وأشكال كثيراً حيث يمكن تحميره أو طبخه من الصلصة طما يمكن إضافته إلى أطباق أخرى مثل المكرونة بالبشاميل وغيرها، ويتميز القرنبيط بقيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم بشرط أن يتم إعداده بالطريقة الصحيحة حيث تعاني العديد من السيدات من مشكلة تشرب القرنبيط كمية كبيرة من الزيت عند قليه وهو الأمر الذي قد يشكل العديد من المشكلات الصحية ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة قلي القرنبيط دون أن يتشرب الزيت.

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تعرفي الأن على طريقة طهي القرنبيط دون أن يتسرب الزيت وذلك من خلال الخطوات التالية:

قطعي القرنبيط إلى قطع متوسطة الحجم ثم قومي بسلقها في الماء المغلي لمدة خمس دقائق.

في وعاء عميق قومي بخلط مكونات القرنبيط ( الدقيق والبقسماط واللبن والكمون والثوم والكزبرة والبيض والشطة والملح) وقلبيهم جيداً.

قومي بوضع إناء القلي على النار ثم اسكبي قطع القرنبيط بعد غمسها في الخليط السابق.

انتظري حتى تكتسب قطع القرنبيط اللون الذهبي ثم قومي بإخراجها وضعيها على المناديل الورقية حتى تمتص الزيت الزائد، وجدير بالذكر أن البقسماط يعمل كعازل حيث يمنع القرنبيط من امتصاص الزيت.

يعد القرنبيط من الخضروات المفيدة للغاية نظراً لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم وصحة الأعضاء، ويوجد منه العديد من الأنواع مثل القرنبيط الابيض والقرنبيط الأصفر والقرنبيط الأخضر أو ما يُطلق عليه البروكلي.

للقرنبيط العديد من الفوائد الصحية منها أنه يقلل نسب الكوليسترول في الدم، يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين، يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء كما أنه يعمل على تنظيف الجسم من السموم.