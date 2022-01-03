طريقة عمل ساندويش فاهيتا الدجاج بأسهل وألذ طريقة ومكونات متوفرة بكل بيت

فاهيتا الدجاج ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فاهيتا الدجاج.

مكونات فاهيتا الدجاج

تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ونصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من ورق اللاورا البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان والزنجبيل.

عصير ثمرة ليمون.

ملعقتين كبار من الصويا صوص.

نصف كيلو من لحم الدجاج المقطع.

ثمرة طماطم مقطع مكعبات.

كوب من شرائح الفلفل الرومي ألوان.

بصلتين مقطعين شرائح.

بعض المايونيز.

خبز التورتيلا أو الخبز العربي.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل فاهيتا الدجاج وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتقليب جميع البهارات مع بعضها البعض، ثم نضيف إليها الليمون والصوصيا صوص ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط للدجاج المقطع.

ثم بعد ذلك نقوم بتسوية قطع الدجاج في مقلاة بالسمن أو بالزبدة ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الزيت.

وبعدما تتم تسوية قطع الدجاج نضيف إليه البصل وبعدما يزبل البصل نقوم بإضافة الطماطم والفلفل الرومي.

ثم نترك الفاهيتا علي النار حتي يزبل الفلفل الرومي، ثم نقوم بدهن الخبز بالمايونيز ونحشو الفاهيتا في خبز التورتيلا ونغلق السندويشات جيدا.

ثم نقوم بتحمير السندويشات على الشواية من الجهتين.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: