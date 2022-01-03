هتعمليها وهتدمنيها... كرات البسبوسة الفاخرة بالمكسرات هشه وخفيفة وطعمها خيالي

هتعمليها وهتدمنيها… كرات البسبوسة الفاخرة بالمكسرات تبحث الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند فالبسبوسة من الحلويات التي نحبها ونشتريها باستمرار من محلات الحلويات وهي من أشهر الحلويات الشرقية وخاصة في البيوت المصرية ولكن الأمهات أحيانًا لا تحب أن تشتري الأطعمة الجاهزة والحلويات حفاظًا وخوفًا على صحة أطفالها فتقوم بعمل كل أصناف الأطعمة والحلوى في المنزل وبتكلفة أقل من الجاهزة وبطعم ألذ وأحلى منها وسنوضح لكم كيفية عمل البسبوسة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل كرات البسبوسة الفاخرة بالمكسرات هشه وخفيفة

يمكنكم عمل البسبوسة بجوز الهند في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة وهي:-

علبة قشدة.

كوب كبير من الزبادي (يمكنكم استخدام اللبن الرائب أيضًا).

1\2 كوب سمنة – 1\2 كوب سكر أبيض.

1\4 كوب من جوز الهند.

2 كوب من السميد الناعم.

كيس بيكنج باودر.

شربات.

بندق أو لوز.

خطوات العمل

كيس فانيلا.

زبدة أو سمنة بلدي.

نصف كوب حليب طازج.

كوبان كبيرات من الدقيق.

قومي بوضع الحليب الطازج في وعاء مناسب وضعيه على النار على درجة حرارة مناسبة حتى يغلي الحليب تمامًا.

بعد ذلك أضيفي إلى الوعاء كل من السمنة والسكر وجوز الهند وقلبيه جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا ثم تغلي كل المكونات مع بعضها في الوعاء وبعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار .

أضيفي السميد الناعم والبيكنج باودر والفانيلا والدقيق الأبيض إلى الخليط السابق وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا جميعًا ويصبحوا خليط واحد.

ادهني صينية فرن من كل نواحيها بالزبدة أو السمنة أو الزيت منعًا لالتصاق العجينة أو الخليط بها وصبي بها الخليط حتى يستوي سطحه ثم أدخليها إلى الفرن.

اشعلي الفرن على درجة حرارة تتراوح بين 170 إلى 180 درجة مئوية حتى يتحول لونها للون الذهبي اللامع.

بعد أن يصبح لونها ذهبي صبي عليها الشربان وهي ساخنة واتركيها حتى تبرد قليلًا وابدئي في تكويرها وغلفيها بجوز الهند والفستق واللوز وابدئي في تقديمها للضيوف ولأطفالك وزوجك بألف هناء.

يمكنك أيضًا إضافة المكسرات بداخلها قبل أن تدخليها الفرن بحيث تكون منتشرة في جميع جوانب ونواحي البسبوسة وتعطيها طعم ألذ.

خطوات الطريقة