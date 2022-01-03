يعتبر كريم الشوفان من أقوى أنواع الكريمات التي تعمل علي ترطيب البشرة وتنعيم الجلد، كما أنه يفيد في علاج الجفاف وتنظيف البشرة وإزالة البثور والرؤوس السوداء منها، والتخلص أيضاً من الزيوت الزائدة التي يفرزها الجلد، وهو من الكريمات الغير دهنية وسريع الامتصاص لأنه مكون من مواد طبيعية وغير ضارة بالبشرة مثل العسل وزيت اللوز الحلو والنشا وكلها مكونات طبيعية وآمنة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كريم الشوفان المذهل لتفتيح وترطيب البشرة وتوحيد لونها.

مكونات كريم الشوفان بسيطة وغير مكلفة، وهى كما يلي:-

ربع كوب شوفان.

نصف كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقه صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

نضع ربع كوب من الشوفان في نصف كوب ماء، ويترك لمدة ليلة كاملة ثم نطحن الشوفان في الخلاط الكهربائي حتي نحصل على خليط ناعم. ثم نصفي الخليط بقطعة شاش نظيفة ونأخذ الماء المستخلص ونضيف له نصف ملعقة صغيره من نشا الذرة مع التقليب. ثم نرفع الخليط على حمام مائي ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. نطفئ النار، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. نقلب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً، ثم نصع الكريم في علبة نظيفة وجافة ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع. يستخدم علي بشرة نظيفة ويدلك علي البشرة بحركات دائرية لمدة دقيقتين. ثم يترك علي الوجه من الليل حتى الصباح ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام، وللحصول على نتائج أفضل وأسرع يستخدم الكريم يومياً.

كريم طبيعي لإزالة الجفاف والبقع الداكنة من بشرة الجسم

المكونات

كوب من عصير الليمون.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى نحصل على مزيج كريمي. ندهن الكريم على كامل الجسم ونتركه حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الجسم حتى نتخلص من خلايا الجلد الميت. نغسل الجسم بالماء الدافئ ثم ندهنه بزيت اللوز.

ماسك الشوفان والأرز لعلاج حب الشباب

المكونات

ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

قطرة من الخل.

قطرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

طريقة عمل الماسك

نخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تمتزج تماماً ونحصل على خليط متجانس. نفرد الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بعدها بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق مسام البشرة. يفضل تكرار الماسك مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

يتميز الشوفان بفوائده العديدة للبشرة، ومن أهمها ما يلي:-