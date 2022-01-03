مش هتشتريها تانى بعد الآن.. طريقة الزبدة الفلاحي بنفس قوام وطعم الجاهزة بأقل تكلفة

مش هتشتريها تانى بعد الآن.. طريقة الزبدة الفلاحي ، فتعد الزبدة من أفضل المنتجات اللبنية التي تدخل في تحضير عدة أطعمة وخاصة المعجنات والفطائر والقرص الفلاحي التي تفوح منها رائحة لذيذة، كما أننا نستخدمها في عمل الأرز المعمر والبيتزا، وتُباع الزبدة الفلاحي في كل المحلات ولكن أسعارها غالية قليلًا وليس في مقدور جميع الأشخاص شرائها بكميات كبيرة وبشكل مستمر، وطريقة تحضيرها في المنزل أقل تكلفة من شرائها جاهزة وبمكونات متوفرة في كل البيوت كما أنها لا تحتاج منك مجهود كبير.

طريقة الزبدة الفلاحي بنفس قوام وطعم الجاهزة

مقادير عمل الزبدة

كيلو واحد من الحليب كامل الدسم وطازج.

وعاء به ماء يحتوي على قطع مكعبات من الثلج.

خطوات عمل الزبدة

باستخدام المكونين السابقين يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل الزبدة الفلاحي الأصيلة:-