مش هتشتريها تانى بعد الآن.. طريقة الزبدة الفلاحي بنفس قوام وطعم الجاهزة بأقل تكلفة

مش هتشتريها تانى بعد الآن.. طريقة الزبدة الفلاحي ، فتعد الزبدة من أفضل المنتجات اللبنية التي تدخل في تحضير عدة أطعمة وخاصة المعجنات والفطائر والقرص الفلاحي التي تفوح منها رائحة لذيذة، كما أننا نستخدمها في عمل الأرز المعمر والبيتزا، وتُباع الزبدة الفلاحي في كل المحلات ولكن أسعارها غالية قليلًا وليس في مقدور جميع الأشخاص شرائها بكميات كبيرة وبشكل مستمر، وطريقة تحضيرها في المنزل أقل تكلفة من شرائها جاهزة وبمكونات متوفرة في كل البيوت كما أنها لا تحتاج منك مجهود كبير.طريقة الزبدة الفلاحي بنفس قوام وطعم الجاهزة
مقادير عمل الزبدة
- كيلو واحد من الحليب كامل الدسم وطازج.
- وعاء به ماء يحتوي على قطع مكعبات من الثلج.
باستخدام المكونين السابقين يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل الزبدة الفلاحي الأصيلة:-
- أحضري وعاء مناسب وقومي بوضع الحليب كامل الدسم في زجاجة بلاستيكية أو زجاجية ويجب أن تكون درجة حرارته هادئة بنفس درجة حرارة الغرفة.
- للحصول على درجة حرارة الغرفة يجب تركه في الغرفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ومن الممكن أن تصل إلى 36 ساعة أيضًا.
- بعد ذلك رجي الزجاجة جيدًا حتى تحصلي على تكتلات من الحليب وقومي بإفراغ الزجاجة بعد تكتل الحليب بداخلها في علبة زجاجية عميقة.
- قومي بتبليل يديك بالماء الذي يحتوي على القطع الثلجية وجمعي القطع اللبنية المتكتلة مع بعضها حتى تصبح قطعة واحدة ثم كوريها إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم وضعيها داخل الماء المثلج.
- كرري الخطوة السابقة مع كل الكمية التي تريدين تحويلها إلى زبدة فلاحي.
- يجب ألا ترمي أو تفرطي في الحليب المتبقي من العملية فيمكنك تخزينه واستخدامه مرة أخرى.
- في تحضير المعجنات المختلفة ويعطيك طعم ألذ.
- ضعي كرات الزبدة داخل أكياس بلاستيكية كل كرة على حدة وقومي بتخزينها داخل الثلاجة أو الفريزر .
- على درجة حرارة باردة حتى تحتاجينه أخرجيه وقومي باستخدامه.
- يمكنك أيضًا وإذابة التكتلات على النار حتى تتخلصي تمامًا من السمنة الموجودة بها.
- وبهذه الزبدة المخزنة في الفريزر يمكنك استخدامها في عمل ألذ أنواع المعجنات والفطار حتى الفطير المشلتت.
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مش هتشتريها تانى بعد الآن.. طريقة الزبدة الفلاحي ، فتعد الزبدة من أفضل المنتجات اللبنية التي تدخل في تحضير عدة أطعمة وخاصة المعجنات والفطائر والقرص الفلاحي التي تفوح منها رائحة لذيذة، كما أننا نستخدمها في عمل الأرز المعمر والبيتزا، وتُباع الزبدة الفلاحي في كل المحلات ولكن أسعارها غالية قليلًا وليس في مقدور جميع الأشخاص شرائها بكميات كبيرة وبشكل مستمر، وطريقة تحضيرها في المنزل أقل تكلفة من شرائها جاهزة وبمكونات متوفرة في كل البيوت كما أنها لا تحتاج منك مجهود كبير.طريقة الزبدة الفلاحي بنفس قوام وطعم الجاهزة
مقادير عمل الزبدة
- كيلو واحد من الحليب كامل الدسم وطازج.
- وعاء به ماء يحتوي على قطع مكعبات من الثلج.
باستخدام المكونين السابقين يمكنك اتباع الخطوات التالية لعمل الزبدة الفلاحي الأصيلة:-
- أحضري وعاء مناسب وقومي بوضع الحليب كامل الدسم في زجاجة بلاستيكية أو زجاجية ويجب أن تكون درجة حرارته هادئة بنفس درجة حرارة الغرفة.
- للحصول على درجة حرارة الغرفة يجب تركه في الغرفة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ومن الممكن أن تصل إلى 36 ساعة أيضًا.
- بعد ذلك رجي الزجاجة جيدًا حتى تحصلي على تكتلات من الحليب وقومي بإفراغ الزجاجة بعد تكتل الحليب بداخلها في علبة زجاجية عميقة.
- قومي بتبليل يديك بالماء الذي يحتوي على القطع الثلجية وجمعي القطع اللبنية المتكتلة مع بعضها حتى تصبح قطعة واحدة ثم كوريها إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم وضعيها داخل الماء المثلج.
- كرري الخطوة السابقة مع كل الكمية التي تريدين تحويلها إلى زبدة فلاحي.
- يجب ألا ترمي أو تفرطي في الحليب المتبقي من العملية فيمكنك تخزينه واستخدامه مرة أخرى.
- في تحضير المعجنات المختلفة ويعطيك طعم ألذ.
- ضعي كرات الزبدة داخل أكياس بلاستيكية كل كرة على حدة وقومي بتخزينها داخل الثلاجة أو الفريزر .
- على درجة حرارة باردة حتى تحتاجينه أخرجيه وقومي باستخدامه.
- يمكنك أيضًا وإذابة التكتلات على النار حتى تتخلصي تمامًا من السمنة الموجودة بها.
- وبهذه الزبدة المخزنة في الفريزر يمكنك استخدامها في عمل ألذ أنواع المعجنات والفطار حتى الفطير المشلتت.