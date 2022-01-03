أسرار طريقة إعداد بسكويت السابليه الشهي في المنزل بالطعم الأصلي

يعتبر السابلية من أنواع البسكويت الناعمة، وهو لذيذ الطعم وسهل التحضير، ويعد من أنواع البسكويت الأشهر للأعياد والمناسبات، وتحضيره لا يحتاج إلى وقت طويل، وله عدة طرق لتحضيره، و يعشقه الكبار والصغار، ويعد السابليه من الوصفات الفرنسية ويطلق عليه في الوطن العربي البيتيفور، كما يمكن عمله بعدة نكهات مثل الشوكولاتة والفانيليا والبرتقال ويمكن حشوها بالمربى ووضع قطع الشيكولاتة، تابع معنا ما يلي عبر موقعنا الرائع ثقفني.

بسكويت السابليه الشهي

يعتبر بسكوت سابليه من بين جملة الحلويات اللذيذة والرائعة وكذلك المحببة لدى الأطفال كثيراً، وجميع الأشخاص الكبار يحبونها أيضاً، كما أنه بإمكانك أن تقومي بصنع البسكوت بتشكيله مختلفة حتى تعطي له شكلاً مميزاً الأطفال ينجذبون له، كما أن مقادير وخطوات تحضير السابليه تكون كالتالي:

سبعة أكواب من الدقيق الفاخر.

اثنان كوب السكر البودرة.

اثنان كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد ثلاث حبات بيض.

القليل من بشر الليمون.

باكو بيكنج بودر.

ربع ملعقة شاي صغيرة فانيليا

مربي للتنظيم النكهة اختياريه حسب ما تريد.

فرمسيل وشوكلت شيب التزين.

باستخدام المضرب الكهربائى نقوم بخفق السكر والزبدة معا حتى يصبح لونه فاتح.

نضيف البيض ونخفق مع إضافة الفانيليا.

بعد أن يصبح القوام كريمي نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.

نقوم بوضع الدقيق ملعقة بملعقة والتقليل في اتجاه واحد إلى أن يصبح القوام المطلوب، أو الدقيق والكاكاو السابليه بالشوكولاتة.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتم تجميد الزبدة ليسهل التشكيل.

نقوم بفرد العجينة علي مفرش سيليكون أو كيس ابيض شفاف ونقوم بتقسيم العجين جزئين.

نقوم بعمل دوائر كاملة ومفرغة من الداخل.

نقوم برضه علي صواني وادخله الفرن على درجة حرارة 200 حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بإخراج السابلية من الفرن وتركه حتى يبرد.

بعد أن يبرد تماما نقوم بوضع المربي ووصف الدوائر الغرفة فوقها.

نقوم بنزين السابلية باستخدام السكر البودرة أو الكاكاو.

يقدم السابلية مع القهوة أو الشاي.

يحفظ السابليه في علبة محكمة الغلق للحفاظ على طعمه وقوامه، وبألف هنا وشفا.

طريقة اعداد السابليه الشهي السادة