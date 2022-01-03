طريقة عمل اللانشون البيتي في المنزل نظيف وصحي .. حافظي على صحة أولادك

يجب أن نشير في البداية أن هناك العديد من الأشخاص الذي يفضلون تناول اللانشون بصورة كبيرة للغاية خصوصا في وجبة الإفطار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن الساخن كما يعتبر اللانشون من الوجبات المفضلة لدي الأطفال بصورة كبيرة للغاية ويفضلون تناولها عند الذهاب إلى المدرسة ولكن في الوقت الحالي أصبحت جميع الامهات لا ترغب في شراء العديد من المنتجات من الخارج بسبب انتشار العديد من الفيروسات في الوقت الحالي وحفاظا على صحة الاولاد يرغبون في عمل اللانشون في البيت تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة.

نصف كيلو لحم مفروم.

مكعب مرقة لحم.

5 بيضات.

1 كوب زيت نباتي.

1 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بصل بوردة.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة .

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

8 مثلث جبنة.

معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

لون طعام أحمر.