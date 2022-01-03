فكرة جديدة ومبتكرة لتسوية اللحوم والكوارع بدون حلة ضغط بسرعة الصاروخ حتي لو كانت كبيرة هتبقي زي الزبدة في دقائق

تسوية اللحوم والكوارع من بين أكثر أنواع الطعام والتي تتطلب طول فترة التسوية على النار، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على الطريقة الصحيحة والأكثر سرعة والتي من خلالها من الممكن أن تتم التسوية لكل أنواع اللحوم، والطريقة تعد بسيطة للغاية ومن الممكن أن يتم اتباعها للحصول على الحم مطهي جيدا ومن دون أن تكون هاك مشكلة بسبب طول فترة بقاء الحم متواجد على النار، وبالنسبة للمكون المسرع من التسوية للحم نتعرف بالتفصيل على الطريقة المميزة والتي من الممكن أن يتم نضج اللحم من خلالها وفي أقل وقت ممكن.

تسوية اللحوم والكوارع

اللحم من أي نوع مع طول بقائه على النار يفقد الكثير من خصائصه ليس على مستوى فوائد اللحم ومكوناتها الداخلية والفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها والتي تعمل النار القوية على تكسيرها وإضعافها ولكن أيضا مذاق اللحم يصبح غير جيد مع طول فترة البقاء على النار للتسوية، ومن الممكن أن نتجنب تلك المشكلة من خلال استعمال مكون جيد يسرع من طهي اللحم وهو مكون السكر وهذا المكون يعمل على السرعة في إنجاز طهي اللحم، وبالنسبة لطريقة التسوية بهذا المكون فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال ما يلي من الفقرات القادمة، حيث أن السكر مكون أمثل لتسوية سريعة لكل أنواع اللحم ومنها حتى الكوارع ولحم الطيور والدواجن والتي تكون ضخمة أو كبيرة في السن، وبالنسبة للسكر فهو قادر على أن يتخلل أنسجة اللحم ويضعف من ثقوتها فتستجيب بشكل أسرع للنار ويطهى بشكل أسرع.

مكونات لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة

تسوية اللحم من الممكن أن نعتمد على المكونات الآتية لإنجازها بمنتهى السرعة لطعم أفضل للحم والمكونات تكون كما يلي:

اللحم المطلوب تسويته.

ماء مغلي.

ملعقة سكر.

ملعقة من الزيت.

حبهان ومستكة.

ورق لورا.

بوكيه جارنيه.

يتم تشويح قطع اللحم المتوفرة ومن ثم تنكيه الخليط من اللحمة مع الماء والبصل والكرفس بورق اللورا والحبهان.

وتلك الطريقة تعد ممتازة لتسوية أسرع لشتى أنواع اللحم.

كما تعد أسرع الطرق للحصول على لحم مكتمل النضج.

طريقة التسوية للحم

يمكن طهي اللحوم بسرعة البرق عن طريق إضافة القليل من الخل الي ماء سلق اللحوم، حيث أن الخل يساعد في تسوية اللحوم وتطريته بشكل كبير، كما أنه يمكن استخدام الخل لتنظيف اللحوم قبل طهيطها، كما أنه يجب عدم إضافة الملح الي ماء سلق اللحوم في البداية حيث أن هذا يساعد في تسريع عملية الطهي